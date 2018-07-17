Gökyüzünün hayat kurtaran kadın pilotu

Sağlık Bakanlığı hava ambulans filosunun ilk kadın pilotu Sinem Ulusoy, kullandığı 4 sedyeli uçak ambulansla hastaların hayata tutunmasında görev alıyor.

İki çocuk annesi 30 yıllık deneyimli kaptan pilot Sinem Ulusoy, Sağlık Bakanlığı'nın uçak ambulans filosuna bir yıl önce katıldı. Filonun ilk kadın pilotu olan Ulusoy, aynı anda 4 hasta taşıma kapasitesine sahip uçak ambulansla Türkiye'nin her noktasında hastaların yardımına koşuyor.

Hangi hastaya gideceğini bilmeden evden çıkıyor

Ulusoy, Türkiye'nin herhangi bir yerinde bazen bir afetzedenin bazen organ nakli bekleyen bir hastanın bazen de dünyaya gözlerini yeni açan bir bebeğin imdadına yetişiyor.

Her sabah hangi hastaya gideceğini bilmeden evden çıktığını söyleyen Ulusoy, 30 yıllık pilotluk kariyerinde manevi duyguları en yoğun yaşadığı dönemlerden birini geçirdiğini anlattı.

Pilot olma hayalini ABD'de aldığı eğitim sonrası gerçeğe dönüştürdüğünden bahseden Ulusoy, "Güzel bir eğitimdi. Aynı zamanda üniversite diploması alma imkanımız da oldu. Çok uzun zaman oldu, şimdi iyi ki uçuşa başladım diyorum" dedi.

Özgürlük, güzel manzaralar, gezmek...

İşinin keyif verici yanları bulunduğunu söyleyen Ulusoy, şöyle konuştu:

"Pilotluğa başlamama sebep olan birçok şey var. Özgürlük, güzel manzaralar, gezmeyi sevmem... Yoğun ve yıpratıcı ama yine de genç kadınlara tavsiye ediyorum. Son zamanlarda kadın pilotların sayısının arttığını görmek beni çok mutlu ediyor. Pilotluğa ilk başladığımda Türkiye'de çok fazla yoktu, şimdi gençler hevesleniyor, bu beni çok mutlu ediyor."

ABD'de bir üniversitede bir süre uçuş öğretmenliği yaptığını anlatan Ulusoy, bunun kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu söyledi.

Öğretmenlikten sonra 5 yıl kadar Türkiye'de sivil havacılıkta çalıştığını vurgulayan Ulusoy, "Çocuklarım çok küçükken normal mesai yaptım. Fazla uçuş yoktu, daha çok ofis görevim vardı. O da çok keyifliydi. Çocuklar biraz büyüdükten sonra havayollarına geçtim. Çeşitli havayolu şirketlerinde yolcu uçağı, kargo uçağı taşımacılığında görev aldım. Sonunda Ankara'ya geldim. Burada olmaktan çok mutluyum. Evimde olmaktan dolayı daha çok mutluyum" dedi.

"Hem çocuk hem kariyer yaptım"

Kaptan pilot Ulusoy, iki çocuğunu büyütürken mesleğini yapmakta zorlandığı anların da olduğunu anlatarak, "Küçük çocuğum henüz 2 yaşındayken havayollarına başladım. Sıkıntılı zamanlardı ama hem çocuk hem kariyer şansınız da oluyor. İkisini bir arada başarabilirsiniz" dedi.

Büyük oğlunun üniversiteden yeni mezun olduğunu, küçük oğlunun da üniversite ikinci sınıfta okuduğunu söyleyen Ulusoy, çocuklarının kendisi ile birçok uçuşa katıldığını ancak pilot olmayı tercih etmediklerini belirtti.

Ayrıca Ulusoy, çocuklarının bir üniversitede öğretim üyesi olan eşinin mesleğini yapmak istediklerini söyledi.

Uçuş öncesi çocuklarıyla vedalaşma anlarında yaşadıklarını da paylaşan Ulusoy, şöyle konuştu:

"Her uçuş öncesi çocuklarımla öpüşüp sarılır, koklaşırdık. Sanırım onlar da mesleğin zorluklarını gördükleri için tercih etmediler. Gece geç vakit geldiğimi, sabahın erken saatlerinde yola çıktığımı, birkaç gün evde olmadığımı, yorgun geldiğimi görüyorlar. Sanırım bu sebeple pilot olmayı hiç istemediler."

Duygusal anlar yaşıyor

Ambulans uçağı kullanırken çok duygusal anlar yaşadığını ancak bunun üstesinden gelmeye çalıştığını belirten Ulusoy, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İnsanın morali bozuluyor ama oradan kopup uçuşumuza konsantre olmaya çalışıyoruz. Özellikle bebekler, yaralı askerler, gençler, iç acıtıcı durumlar oluyor ama sonuçta iyi bir görev yapıyoruz. Manevi olarak tatmin edici yönleri çok olan bir görev. Bu iş gerçekten beni çok mutlu ediyor. Birinin hayatını kurtarmak büyük bir olay. O canlıyı yaşatmak büyük bir olay. Beni manevi olarak hem duygulandırıyor hem tatmin ediyor. İşimden çok memnunum."

Uçuş öncesi kontroller

Uçuş sırasında havada zorlu bir sürecin yaşandığından bahseden Ulusoy, uçuş öncesi kontrolleri şu sözlerle anlattı:

"Uçuşları bilgisayara girme, defter doldurma, hava durumu inceleme, gideceğimiz meydana ilişkin inceleme... O yüzden zaman nasıl geçiyor hiç anlamıyorum. O açıdan da aslında şanslıyız, çabucak geçiyor. Yeniden seçme şansım olsa yine pilot olurdum. Bütün genç kızlara tavsiye ediyorum."

Yükseklik korkusu var

Kaptan pilot Sinem Ulusoy, uçuşun en güzel yanının ise eşsiz manzaralara kuş bakışı tanıklık etmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Karlı dağlar, denizler, göller, ormanlar, bulutlar, bunlar güzel şeyler ve insanı mutlu ediyor. Yükseklik korkum hala var. Yüksek balkonlara çıkamıyorum. Açık yerlerde tedirgin oluyorum ama aşıyorum. Uçak kapalı ortam olduğu için rahatsız etmiyor ama açık ortamlar rahatsız ediyor. Birçok pilotta yükseklik korkusu olduğunu biliyorum. Eminim her tür korku kolay yenilir, yeter ki karşısında durun ve cesur olun."

Pilotluk dışında kendine zaman ayırabildiği zamanlarda spor yaptığını belirten Ulusoy, yürüyüş, yoga ve yüzme gibi sporlarla ilgilendiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bizim işimizde ekip ruhu çok önemli. Birbirimize güvenmek zorundayız. İyi ilişkiler kurmak zorundayız. En önemlisi de herhangi bir olumsuz durumda yanınızdaki ekibinize güvenmek zorundasınız."

Kaynak: AA