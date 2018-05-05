Gökçeada'da tekrar açılan Rum okulları, yeni bir dostluk köprüsü oluşturdu

Gökçeada'daki Rum okullarında 17 lise, 9 ortaokul, 12 anaokulu ve ilkokul olmak üzere 38 öğrenci, eğitimlerini sürdürüyor.

Özel Gökçeada Rum Lisesi Müdürü İoakim Makis Kamburopulos, adada bulunan ilkokulun 2013'te, lise ve ortaokulun ise 2015'te yeniden açıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu bizler için zor bir süreç oldu. Bir sürü engeli aşmamız gerekiyordu. Ama bu zorlu süreç düşündüğümüz gibi çok zorlu geçmedi.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, diğer herkes gibi eşit haklara sahibiz. Devlet büyüklerimiz bu süreçte bizi çok iyi karşıladı. Bize çok yardımcı oldular. Sayelerinde de bu okullar şu anda açılmış bulunuyor."

"Çocuğum ana dilini nasıl öğrenir?"

Kamburopulos, yıllar önce Yunanistan ya da başka yerlere göç edip, yeniden adaya dönmek isteyenlerin "Çocuğum hangi okula gider? Ana dilini hangi okulda nasıl öğrenir?" gibi derdinin artık kalmadığını şöyle anlattı:

"Bu okulların açılmasıyla Türkiye ve Yunanistan arasında bir köprü oluştu. Bizler neredeyse yarım asır sonra açılan iki okul ile bu dostluk köprüsüne bir örnek teşkil edebiliriz. Sürekli Yunanistan'a gidip geliyoruz."

Gökçeada Rum Lisesi ve İlkokulu

Tepeköy'de bulunan Gökçeada Rum Lisesi, 1951 yılında açıldı. Zeytinliköy'deki, 1953'te "Gökçeada Aya Todori İlkmektebi" adıyla açılan Gökçeada Rum İlkokulu ise 180 öğrenciyle eğitim ve öğretime başladı. Lise 1964'te, ilkokul ise 1975'te kapandı.

Uzun yıllar kullanılmayan ve büyük bölümü yıkılmış halde bulunan iki okul kapsamlı tadilattan geçirildi. İnşaat ve yenilenme çalışmalarının ardından İstanbul'dan özel olarak getirilen sıralar, sınıflara yerleştirildi.

Şimdi, öğrenciler okulda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı kapsamında eğitim alıyor. Yunanistan'dan gelen eğitimciler tarafından da Rumca dersleri veriliyor.

Kaynak: AA