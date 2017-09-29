Gizli gurmeler restoranlara not verdi

YEDY Gastronomik Derecelendirme Sistemi'nin profesyonel ve amatör müfettişlerden oluşan gizli ekibi, Türkiye'nin dört bir yanındaki yiyecek-içecek işletmelerinin mutfağını, yemeklerini ve hizmet kalitesini değerlendirdi.

Türkiye'deki işletmelerin hizmet standardını yükseltmek, mutfak meraklıları için en doğru adresleri vermek amacıyla kurulan YEDY Gastronomik Derecelendirme Sistemi'nin 104 gizli müfettişi, yurdun dört bir yanında yaptıkları gözlem sonucunda başarılı buldukları restoranları yıldızlarla derecelendirdi.

Michelin ve Zagat gibi uluslararası örneklerden yola çıkılarak 2014 yılında çalışmalarına başlayan YEDY, Türkiye'nin ilk bağımsız derecelendirme sistemi oldu.

Organizasyonun profesyonel ve amatör müfettişlerden oluşan 104 gurmesi, bir yıl boyunca müşteri gibi restoranlara gitti. Gurmeler, bu işletmeleri yemek, menü, sunum, servis şekli, temizlik, masa örtüsü, kaşık, çatal, tabak gibi kriterleri baz alarak inceledi.

Gurmeler, kriterleri sağlama durumuna göre 28 işletmeye 1-2 veya 3 yıldız verdi, 300 işletmeyi ise "lezzet noktası" olarak belirledi.

Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı ve YEDY organizasyonunun kurucularından Adnan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın çeşitli yerlerinde uzun süredir mutfak tescilleme ve derecelendirmelerin yapıldığını, Türkiye'nin bugüne dek bu konuda eksik kaldığını söyledi.

"Biz 'Sen kötüsün, oyunun dışındasın' demiyoruz"

YEDY'nin 26 müfettişinin 4 yıldır farklı noktalarda incelemeler yaptığını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Toplam 104 müfettiş de Türkiye'yi bir yıldır dolaşıyor. Bütün rotalar, gidilecek tüm noktalar önceden belirlendi. Bunlar Türkiye'nin bütününü ve Kıbrıs'ı kapsıyor. Sadece belli bölgeler yok. Türkiye sadece Bodrum, Çeşme ve Antalya'dan ibaret değil. Türkiye büyük bir ülke, hepsi gezildi ve bitti. Derecelendirme kitabı da 1 Kasım'da çıkıyor. İnşallah bundan sonra diğer restoranlar, yiyecek içecek işletmeleri de bunu görerek çok daha etkin ve doğru hizmet verebilir. Biz 'Sen kötüsün, oyunun dışındasın' demiyoruz. Neden kötü ya da iyi, neden 1 veya 2 yıldız alıyor, bunları açıklıyoruz. 'Şunu düzeltirseniz daha başarılı olursunuz' diyoruz."

"Ülkemizde artık standartlar yavaş yavaş oturacak"

Şahin, derecelendirme için bir aplikasyon kullandıklarını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müfettişlerimiz telefonuyla gidiyor, aplikasyondaki kriterlerin cevabını veriyor. Puan otomatik olarak sisteme düşüyor. Karşılığında ise 1, 2, 3 yıldız veya 'lezzet noktası' gibi dereceler veriliyor. Yiyecek, içecek adına her yere gidiliyor. Bu bir restoran olabileceği gibi pastane, köşedeki bir köfteci, kebapçı da olabilir. Her yer için standartlar aynı. Bu sayede ülkemizde artık standartlar yavaş yavaş oturacak. Elimizde böyle bir kitabımız olacak."