Girlevik Şelalesi her mevsim ayrı güzel

Erzincan'da Girlevik Şelalesi, yazın da 40 metreden dökülen suları, serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.
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