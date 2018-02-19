  • 19 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.755
    EURO 4.656
  • BIST 115881.96
    ALTIN 162.714
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Giresun balı İtalyan sofralarını tatlandıracak

Giresun balı İtalyan sofralarını tatlandıracak

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Elevli, "Giresun balını Avrupa pazarına açıyoruz. İtalyan bir firma ile yıllık 400 ton çiçek balı ihracatı için anlaşma imzaladık." dedi

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Giresun balı İtalyan sofralarını tatlandıracak

Elevli, birlik olarak Giresun balının markalaşması ve hem yurt içinde daha iyi değerlendirilmesi hem de Avrupa pazarına girmesi için projeler yürüttüklerini söyledi.

Giresun balı için "Arım Balım Peteğim" projesi kapsamında "GİRAY 1" adı altında marka oluşturduklarını ifade eden Elevli, üreticilerden 200 ton bal alımı yapacaklarını ve bunun Ordu'da kurulan bal paketleme tesisinde "GİRAY 1" markasıyla paketlenerek piyasaya sürüleceğini bildirdi.

"İtalyan firma bizim vasıtamızla Giresun'dan bal alacak"

Elevli, Giresun balını Avrupalı tüketicilere ulaştırmak için de girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Giresun balını Avrupa pazarına açıyoruz. İtalyan bir firma ile yıllık 400 ton çiçek balı ihracatı için anlaşma imzaladık. İtalyan firma bizim vasıtamızla Giresun'dan bal alacak." diye konuştu.

Giresun'un kestane balını da Avrupa'nın organik ürün piyasasına kazandıracaklarını ifade eden Elevli, "Bununla ilgili de girişimlerimiz bulunuyor. Organik sertifika alacağımız kestane balımızı, anlaşmalar yaptığımız firmalar üzerinden Avrupa organik pazarına sunacağız." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: İtalya, giresun, bal
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER