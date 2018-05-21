Gezginlerin yeni gözdesi: Vangölü Ekspresi

Ankara-Tatvan seferini yapan Vangölü Ekspresi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine giden Vangölü Ekspresi, kentin ve bölgenin turizmine de büyük katkı sağlıyor.

Farklı illerden ekspresle Muş Garı'na gelen yolcular, ilk önce Muş Ovası'nın doğal güzellikleriyle karşılaşıyor.

Yolcular, ayrıca Bitlis'te yemyeşil tabiatın yanı sıra önemli turizm potansiyeline sahip Atatürk ve Nemrut Dağı ile Van Gölü'nün eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor.

8 vagon ve 320 yolcu taşıma kapasitesine sahip Vangölü Ekspresi'ni tercih eden yolcular, doğayla iç içe yaptıkları seyahat boyunca karşılaştıkları yerleşim yerlerinin ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını da çekiyor.

4 ayda 13 bin 232 yolcu taşındı

TCDD Taşımacılık AŞ Yolcu Servisi Müdür Yardımcısı Yücel Arıcan, Vangölü Ekspresi'nin haftanın iki günü Ankara ve Tatvan arasında yolcu taşıdığını söyledi.

Arıcan, ekspresle yolculuğun son zamanlarda daha fazla tercih edilmeye başlandığını anlattı.

"Yolcu sayısı az gibi görünüyor ama doluluk oranımız iyi. Tercih edenlerimiz var. Yöre insanı da trene önem vererek tercih ediyor. Çok güzel bir güzergah. Elazığ, Muş ve Tatvan arasında manzara çok güzel. Güzel yerlerden geçiyor. Gerçekten son dönemde bir akım var. Doğu Ekspresi ile başladı. Şimdi de Vangölü Ekspresi. Bu yılın ilk 4 ayında Van Gölü Ekspresi ile 13 bin 232 yolcu taşımışız. Hem biz hem de yolcularımız bu tutkudan memnun ve devam etmesini diliyorum."

Trende klimalı pulman, kuşet ve kompartman tipi vagonların yer aldığını kaydeden Arıcan, hijyen konusunda da gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

"Doğanın içinden geçiyorsunuz"

Ekspresle seyahat eden üniversite öğrencisi Uğur Baysal da, yolculuğa Kırıkkale'nin Irmak ilçesinden başladığını söyledi. Baysal sözlerine söyle devam etti:

"Tatvan'a kadar 24 saat sürüyor. Van Gölü Ekpresi'ne üçüncü binişim. İlk bindiğimde çok memnun kaldım. Ondan sonra da binmeye devam ettim. Mümkün olduğunca ve tren yolu olduğu müddetçe bineceğim. Denemek lazım çünkü restoranı ve yatma imkanı var. Birçok yeri görüyorsunuz, doğanın içinden geçiyorsunuz. Herkesin denemesini isterim."

"Seyahati bu manzaraya bakmak bile özel kılıyor"

Mustafa Ersin İşgüzar ise, trene Kayseri'den bindiğini ve doktora başvurusu yapmak için İran'a gideceğini belirtti.

"Çok güzel manzaralar. Hizmet gayet yerinde ve çarşaflar temiz. Çikolata, bisküvi ve su ikramı var. Personel güler yüzlü. Hepsine teşekkür ediyorum. Gayet memnunum. Trenle seyahat etmeyi seviyorum. Seyahati sadece yatmak veya temiz çarşaflar değil, bu manzaraya bakmak bile özel kılıyor."

Kaynak: AA