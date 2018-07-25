Gerze en güzel horozunu seçti

Gerze Belediyesi tarafından 44'üncüsü gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamındaki yarışmada, horozlar özel kafesler içinde görücüye çıktı.

Gerze Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinden oluşan jüri, horozları, tüylerinin renginin parlaklığı, ibiğinin renginin canlılığı ve sesinin güzelliğine göre değerlendirdi.

Dereceye giren horozların sahiplerine Cumhuriyet altını hediye edildi.

"İlk yumurtalarla üretime başlandı"

Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, yarışmanın Gerze horozunun hem tanıtımı hem de üretiminin devamını sağlama noktasında çok önemli olduğunu söyledi.

Son yıllarda üretimi iyice düşen Gerze horozunun daha fazla üretilmesi noktasında bazı çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Belovacıklı, "İlçemizde ilk etapta 640 yumurta kapasiteli bir kuluçkahane ve civciv büyütme ünitesi kuruldu. Bu süreçte ilçemizde, Hacıkadı olarak bilinen tavuk türleri tespit edildi ve alınan ilk yumurtalarla üretime başlandı" dedi.

"Markamıza verdiğimiz değeri ortaya koyuyoruz"

Belovacıklı, Gerze horozunun, ilçenin simgesi haline geldiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Gerze horozu, yapılan araştırmalar göstermiştir ki ülkemizde sadece ilçemizde yetişmektedir. Irkının devamı için de son yıllarda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Biz de bu noktada belediye olarak üreticilerimizi teşvik etmek amacıyla çeşitli yarışmalar yapıyoruz. Markamıza verdiğimiz değeri ortaya koyuyoruz. Yarışmaya katılan vatandaşlarımızı duyarlılıklarından ötürü kutluyorum."

Kaynak: AA