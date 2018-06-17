Genetik kas hastası kardeşler hayata tutunmaya çalışıyor

Adana Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Kaya çiftinin 4 yaşındaki oğlu Emre İlhan Kaya'ya, 1 yıl önce iştahsızlık ve yaşıtlarına göre daha geç yürümeye başlaması nedeniyle genetik kas hastalığı teşhisi konuldu.

Bu gruptaki hastaların tedavi sürecinin zorlu ve maliyetinin yüksek olması nedeniyle çift zor günler geçirmeye başladı.

Bağış kampanyası başlatıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Kaya ailesiyle birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlanması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı. Emre İlhan Kaya'nın bakım ve tedavisine destek olmak için Türkiye Vakıflar Bankası Adana Şubesi'nde TR22 0001 5001 5800 7307 1898 69 IBAN numarasıyla yardım hesabı açıldı.

Yardım kampanyasına emniyet mensuplarının yanı sıra vatandaşlar da bağışta bulunurken, kampanyayla bir nebze olsun moral bulan aile 4 ay önce dünyaya gelen oğulları Kıvanç Kaya'nın da aynı hastalığa sahip olduğunu öğrendi.

"Henüz test sonucu çıkmadı"

Baba Caner Kaya, büyük oğluna genetik kas hastalığı teşhisi konulduktan sonra ailece zor günler geçirmeye başladıklarını belirtti.

Kaya, genetik kas hastalarının 5 yaşından sonra destek olmadan merdiveni tek başına çıkamama, sonrasındaki evrelerde oturduğu yerden kalkmakta zorlanma, yürüme yeteneğini kaybetme, solunum sorunu yaşama ve devamında kalp kaslarının zayıf çalışmasıyla kalp yetmezliğinden yaşamlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya geldiğini söyledi.

Küçük oğlunun da doğumundan sonra götürdükleri hastanede aynı rahatsızlığının bulunduğunu öğrendiklerini söyleyen Kaya, bebeğin hastalığının hangi grupta olduğunun belirlenmesi için kan örneği alındığını ancak henüz test sonucunun çıkmadığını belirtti.

Kaya, her iki çocuğunda da bulunan rahatsızlık nedeniyle maddi ve manevi olarak çok zor bir süreçten geçtikleri belirterek, "Zor günler geçiriyoruz ancak yardım kampanyası bizlere büyük moral oldu. Kampanya çerçevesinde meslektaşlarım ve çeşitli çevrelerden insanlar bağışta bulunuyor" dedi.

"Büyümesini istemiyor gibi bir durum içindeyiz"

Anne Gülşah Kaya ise her iki çocuğunda da bulunan hastalık nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Küçük oğlu Kıvanç Kaya'nın hastalığının hangi grupta olduğunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirten Gülşah Kaya, "Emre'nin büyümesiyle hastalığı kalıcı sağlık sorunlara neden olacak. Bu nedenle oğlumun büyümesini istemiyor gibi bir durum içindeyiz" şeklinde konuştu.

Kaya, "Başlatılan kampanya sayesinde büyük destek gördük. Bizlerin yanında olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: AA