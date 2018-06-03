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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Kardeşlerimizin potası hazır

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, arkadaşlarının elleriyle yaptığı potada basketbol oynamaya çalışan çocuklara yardım eli uzattı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Kardeşlerimizin potası hazır

Sosyal medyada, çocukların elleriyle pota yaparak basketbol oynamaya çalıştığı fotoğraflar çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir Twitter kullanıcısının, "Bu fotoğrafın çekildiği yeri bulup pota yaptırsanız Sayın Bakanım, çocukların çok duasını alırsınız" çağrısına kayıtsız kalmadı.

Bakan Bak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşlerimizin potası hazır. Yeri bulabilme konusunda herkesten destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler: gençlik ve spor bakanı osman aşkın bak
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