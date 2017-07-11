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Gençlik hayali olan 'yamaç paraşütü' sonu oldu

Kayseri'de gençlik hayali olan yamaç paraşütüne 10 yıl önce başlayan Sabri Kavuncu (50) gece uçuşu yapmak istediği sırada ters rüzgarla düşerek yaşamını yitirdi.

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Gençlik hayali olan yamaç paraşütü sonu oldu

Ali Dağı'ndaki yamaç paraşütü kalkış alanından gece uçuşu yapmak isteyen Kavuncu, kalkıştan kısa süre sonra yaklaşık 15 metreye yükseldiği sırada ters rüzgara yakalandı. Paraşütü ters dönen Kavuncu, kalkış alanında bulunan izleyici tribünlerinin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kavuncu kurtarılamadı.

Gençlik hayali olan yamaç paraşütü sporuna 40 yaşında katıldığı bir kurs sonrası başlayan, daha sonra atlı okçuluk sporuyla da tanışan Kavuncu, geçen ay Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Antrenörlük Bölümünden diplomasını almanın gururunu yaşamıştı.

Kavuncu'nun macera sporlarına olan tutkusu ve mezuniyet sevinci, bir haber çalışmasında Anadolu Ajansı objektiflerine yansımıştı.

Etiketler: kayseri, Yamaç paraşütü
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