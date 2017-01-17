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Buradasınız : » » Gençlere taş çıkaran 73'lük antrenör

Gençlere taş çıkaran 73'lük antrenör

60 yıldır pistlerde kayak ve snowboard antrenörlüğü yapmanın mutluluğunu yaşayan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Orhan Üstündağ eğitimlerine devam ediyor.

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Gençlere taş çıkaran 73lük antrenör

Küçüklüğünden beri kayak sporu ile ilgilenen Üstündağ, 73 yaşında olmasına rağmen sporu çok sevdiğini ve birçok milli sporcu yetiştirdiğini açıkladı.

Türk sinemasının usta oyuncularından Cüneyt Arkın'a benzetilmesinden dolayı "Doğu'nun Cüneyt'i" lakabıyla anılan 6 çocuk, 8 torun sahibi Üstündağ, 13 yaşından bu yana sporun birçok dalıyla uğraştığını, 60 yıldır aralıksız kayak yaptığını anlattı.

Kayak antrenörlüğünü sağlıklı bir şekilde sürdürdüğü için Allah'a şükrettiğini ifade eden Üstündağ, şunları kaydetti:

"Eski kayak evinde temel eğitim kurslarında, eğitici yabancı kayak filmleri izleyerek talebelerimize kayağın tekniğini öğrettik. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yetiştirdiğimiz gençler, çocuklarımız, torunlarımız ya milli sporcu ya da antrenör olarak yeni kayak merkezinde çalışıyor. Sarıkamış'ın doğası çok güzel. Buraya bütün insanlar gelsin, sporunu yapsın, mutlu olsun."

"Mevlam ömür verdikçe kayak sporuna devam edeceğim"

Orhan Üstündağ, kayak sporunu çok sevdiğini belirterek, ömrünün sonuna kadar pistlerde kalmak istediğini aktardı.

Üstündağ, "Çocuklarımla, torunlarımla kayak başta olmak üzere, atletizm, tenis, futbol gibi birçok spor dalıyla uğraştım ve böyle devam ediyorum. Bana 'Cüneyt Arkın' diyorlar. Beni çok benzettikleri için böyle diyorlar. Mevlam ömür verdikçe kayak sporuna, derse devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Orhan Üstündağ'ın yeğeni, kayak antrenörü Gökhan Üstündağ ise amcasının kayak sporunda çok başarılı olduğunu kaydederek, "Amcam hocaların hocasıdır. Allah nazardan saklasın." diye konuştu.

Sporcu Sudenaz Cümşit de "Hocamızın bizde emeği çoktur. Hepimizi o yetiştirdi. Çok sevdiğimiz, saydığımız biridir. Kayak merkezinin en iyi hocalarındandır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." şeklinde görüş belirtti. 

Etiketler: Kars, sarıkamış, Kayak, snowboard, orhan üstündağ, kayak antrenörü
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