Gençler Türk Kızılayı için harekete geçti

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: 'Türk kızılayının kan stoklarının kış ayları nedeniyle azaldığından kırmızı alarm verildi. Sosyal medyada başlatılan düellolu kampanyanın stoklar açısından önem taşıyor'. açıklamasında bulundu.

Genel Başkan Kınık'ın sosyal medya platformu Twitter üzerinden kan bağışı için çağrıda bulunduğu geçler harekete geçti.

Sosyal medya hesaplarından vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptıklarını aktaran Kınık, "Yaptığımız çağrılara gençlerimiz duyarsız kalmadı. Onların enerjisine çok güveniyoruz. Gençlerin kan bağışı gibi önemli bir konuda birbirlerine meydan okuyarak, kampanya başlatmaları, düşen kan bağışlarını önemli ölçüde artıracaktır. 250 kan bağış noktamıza, 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri bekliyoruz. Erkekler yılda 4, kadınlar 3 kez kan verebilir. Özellikle gençlerden bu kampanyaya destek vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Düelloya ünlü isimlerden de destek geldiği aktarılan açıklamada, şarkıcı Niran Ünsal'ın, Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına dikkati çekmek için kan bağışladıktan sonra video yayınlayarak şarkıcı Cengiz Kurtoğlu ve Doğuş’a meydan okuduğu aktarıldı.

Gençler birbirlerine nasıl meydan okuyor?

En yakın kan merkezine gidilir ve kan bağışı gerçekleştirilir. Kan bağışlama esnasında video kaydedilir. Videoda 3 kişiye aşağıdaki replik okunarak meydan okunur. Replik: "Kızılay Kan Bağış Kampanyasına katılarak ben de bugün kan verdim ve 3 kişiye umut oldum. Buradan @Ahmet, @Ayşe ve @Mehmet'i kan vermesi için davet ediyor, meydan okuyorum. Yılda en az iki kere düzenli kan ver, insanlığa can ver!"

Videoda meydan okunan 3 kişi de etiketlenerek kişisel sosyal medya aracında #Meydanokuyorum etiketiyle paylaşılır.

Bağışta bulunamayacak durumda olan kişiler #duello yazarak 2868'e mesaj göndererek bağışta bulunur.

Mesaj gönderildikten sonra ekran görüntüsü alınarak yine kişisel sosyal medya aracında bu görüntü #Meydanokuyorum etiketiyle paylaşılır.