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Buradasınız : » » Genç youtuber'ın gözünden Suriye ve El-Bab

Genç youtuber'ın gözünden Suriye ve El-Bab

Sosyal medya platformu YouTube'da milyonlarca takipçisi olan Yusuf Aktaş, Türkiye'nin 72 şehit vererek huzura kavuşturduğu El-Bab'a gitti. İzlenimlerini takipçileriyle paylaştı.

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Yusuf Aktaş, milyonlarca takipçisi olan bir youtuber. Takipçileri onu 'Reynmen' olarak tanıyor. 

Daha çok eğlence içerikli paylaşımlarda bulunan genç youtuber, bu kez çok farklı bir proje için yaşadığı İstanbul'dan ayrılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 72 şehit vererek terörden temizlediği Suriye'nin El-Bab şehrine gitti. 

"Onca şehit veriyoruz. Bunun bir anlamı olmalı."

Yusuf Aktaş, çektiği videoda şu sözlere yer verdi:

"Türk gençliği olarak her birimizin bu konuda hassas olması gerektiğine inanıyorum. Onca şehit veriyoruz. Bunun bir anlamı olmalı. Bu soruların bir cevabı olmalı. O yüzden El-Bab'a geldim."

El-Bab'da çarşı pazarı gezen genç youtuber, Suriyeliler sohbet etti, merak ettiklerini sordu. Daha sonra yerel meclisi ziyaret etti. 

"Bir tek Türkler bizim safımızda durdu. Dünya bizi tek bıraktı."

El-Bab Belediye Başkanının Türkiye için sarfettiği, "Bir tek Türkler bizim safımızda durdu. Dünya bizi tek bıraktı." sözleri ise Aktaş'ı duygulandırdı. Bu sözler üzerine tarihin bunu unutmayacağını söyleyen Aktaş, başkan ile sarıldıktan sonra belediyeden ayrıldı.

Türk hekimlerin hizmet verdiği hastaneyi de gezen Aktaş, yapımı bitmek üzere olan yeni hastaneyi görüntüledi. Genç youtuber, Türkiye standartlarında 200 yatak kapasiteli hastanenin, Türkiye'nin bölgede sadece teröristleri arındırmaya çalışmaktan ziyade buranın geleceği için de bir şeyler yaptığını gösterdiğini söyledi.

Aktaş, gezisini Fırat Kalkanı Harekatında 16 askerin şehit olduğu tepeyi ziyaret ederek tamamladı. 

Gördüklerinden ve duydukların çok etkilenen genç youtuber, bölgeden izlenimlerini aktardığı ve özellikle Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği operasyonlara değindiği videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 

Kaynak: TRT Haber
Etiketler: YouTuber, sosyal emdya, el-bab
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