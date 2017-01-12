Genç atlet hayallerinin peşinden koşuyor

Beyza Nur babasının karşı çıkmasına rağmen içindeki spor aşkının peşinden giderek annesinin de desteği ile, kendi yaş grubunda 200 metrede 25.65'lik derecesiyle Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

Köy okulu eğitiminden çıkıp kentte bir okula başlamak isteyen Beyza'nın hayalleri antronör desteği ile spor hayatında iyi yerlere gelebilmek

Özel okullardan gelen bursları reddedip devlet okuluna giden, derslerinde de 100 üzerinden 97 not ortalamasıyla başarıyı yakalayan 13 yaşındaki sporcu, milli takıma seçilip, olimpiyatlarda yarışmak istiyor.

Kariyerine Şölenspor Kulübü bünyesinde devam eden genç atlet, kendisine bağlanan maaşla eğitim hayatını sürdürüyor.

2 yıllık kariyere 23 madalya ödülü

Başarılı sporcu Beyza Nur, yaptığı açıklamada, 2 yıl önce başladığı kariyerine şu ana kadar 23 madalya sığdırdığını aktardı.

Bunların içerisinde Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğunu belirten Beyza Nur, son madalyasını da 7-8 Ocak tarihlerinde İstanbul'da yapılan Salon Olimpik Deneme Yarışları'nda aldığını söyledi. Bu organizasyonda 200 metrede 25.65'lik bir derece elde ettiğini kaydeden Beyza Nur, bu derecelerin bugüne kadar elde ettiği en iyi dereceler olduğunu kaydetti.

Bundan sonraki süreçte milli takım formasını giymek istediğine ve olimpiyatlarda yarışmayı hedeflediğine dikkati çeken Beyza Nur, "Hem okul hem de spor ilk başlarda zor oluyordu ama insan zamanla alışıyor. Bir de çabanın sonucunu görünce daha çok hırslanıyorsun. 'Okula giderse spor olmaz, spora giderse okul aksar' diye inanış var ama ben buna katılmıyorum. İkisi birlikte yürütülebilir. Bir çocuk isterse her zaman yapabilir." dedi.

Annesinin spor hayatına başlamasında önemli katkısının olduğunu belirten Beyza Nur, "Sporla benim hayatım değişti. Şimdi bambaşka yerlerdeyim. Atletizmin peşini bırakmayacağım." diye konuştu.