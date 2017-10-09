Gelinlik hayalleri huzurevinde gerçekleşti

Osmaniye Özden Huzurevi'nde kalan biri 66 diğeri 60 yaşındaki iki kadına istekleri üzerine gelinlik giydirildi, kına yakıldı. Hiç evlenmeyen ve bu nedenle gelinlik giyemeyen yürüme engelli Semiha Korkmaz, 66 yaşında ilk kez gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı.

2016 yılında Osmaniye Özden Huzurevi'ne yerleşen Korkmaz'ın hiç evlenmediğini ve bu nedenle gelinlik giyemediğini öğrenen huzurevi yetkilileri, Korkmaz'ı mutlu etmek için etkinlik düzenlendi. Aynı huzurevinde kalan ve daha önce bir kez evlenip 10 yıl önce boşanan Sevim Yalçın'ın (60) da gelinlik giymek istemesi üzerine onun için de gelinlik ayarlandı.

İlk önce saçları yapılan Yalçın ve Korkmaz'ın daha sonra gelinlikleri giydirildi, makyajları yapıldı. Alkışlar içinde düğün için hazırlanan salona giren iki kadın, çalan müziklerle davetliler ve huzurevinde kalan diğer yaşlılarla gönüllerince oynadı. Çalan oyun havalarıyla eğlenen gelinlere, daha sonra kına yakıldı.

Tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Korkmaz, gelinlik giymenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Yalçın ise daha önce gelinlik giydiğini ancak tekrar giymenin güzel birşey olduğunu dile getirdi.

Özden Huzurevi müdürü Mehmet Sait Adıyaman, Korkmaz'ın 2016 yılında, Yalçın'ın da bu yıl huzurevine yerleştiğini belirtti.

Adıyaman, "Semiha teyzemiz hayatı boyunca hiç evlenmemiş. Bugünkü programı aslında onun için yapıyoruz. Biz de bir gelinlik firmasıyla görüştük ve böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Bu arada Sevim teyzemiz, 'Ben de gelinlik giymek istiyorum' deyince ona da gelinlik giydirmeye karar verdik. Asıl gayemiz yaşlılarımızı mutlu etmekti ve bunu başardık." diye konuştu.