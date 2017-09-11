Gelinin bileklerinde yer kalmayınca bilezikler beline bağlandı

Van’ın Başkale ilçesindeki bir aşiret düğününde gelin ve damada 15 kilogram altın ile bir milyon TL para takıldı.

İlçedeki Ertuşi Aşireti lideri İskender Ertuş’un inşaat mühendisi olan oğlu Şeref Ertuş ile iş adamı Muhsin Aydın’ın kızı için görkemli bir düğün töreni yapıldı.

İlçede yapılan düğüne Kaymakam Abdulselam Öztürk, İlçe Garnizon Komutanı Albay Tefik Abaşıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, Hakkari eski milletvekili Esat Canan, aşiret liderleri ve yurt dışından gelen yaklaşık 4 bin davetli katıldı.

Davetliler, çifte altın ve para takmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Davetliler, damadın yanına bırakılan kutuya zarf içine koydukları parayı hediye etmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Sanatçı Kazo, Hozan Remzi, Xece Herdem’in de sahne aldığı düğünde, davetliler el ele girerek halay çektiler. İskender Ertuş’un evinin önünde yapılan kına gecesinde ise gelinin kol ve boynunda yer kalmaması üzerine bilezikler bir bez aracılığıyla beline bağlandı.

200 koyunun kesildiği düğün yemeği sonrası gelin ve damada 1 milyon lira para ile 15 kilogram altın takıldı.

Damadın babası İskender Ertuş, çoğu yurt dışından gelen tüm davetlilere teşekkür etti.

Ertuşi Aşireti, bir geleneği de bozarak düğünde ilk kez mendil bırakma yerine zarf usulü ile damada hediye takdimi gerçekleştirdi.