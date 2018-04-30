  • 30 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.053
    EURO 4.899
  • BIST 104072.59
    ALTIN 171.216
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gelin ve kaynana aynı sırayı paylaşıyor

Gelin ve kaynana aynı sırayı paylaşıyor

Muş'un Hasköy ilçesinde Okuma Yazma Seferberliği kapsamında açılan kursta 11 çocuk ve 40 torun sahibi Gül Akıncı, geliniyle aynı sırayı paylaşarak, okuma yazma öğreniyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gelin ve kaynana aynı sırayı paylaşıyor

Muş'un Hasköy ilçesinde gelin ve kaynana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Okuma Yazma Seferberliği kapsamında açılan kursa gidiyor.

İlçenin Eşmepınar köyünde, 11 çocuk ve 40 torunu olan 88 yaşındaki Gül Akıncı ve gelini Emsal Akıncı, açılan okuma yazma kursunda aynı sırayı paylaşıyor.

Gül Akıncı,"okumanın yaşı yok" diyerek, 88 yaşından sonra okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.

"Bizim zamanımızda köyde okul olduğu halde kız çocuklarını okula göndermiyorlardı. Kız çocuklarının okuması ayıptı. Devlet okuma yazma kursu açtı. Ben de bu yaştan sonra okuma yazmayı öğreniyorum. Bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Hanım'dan Allah razı olsun. Okuma yazma öğrendikten sonra rahatlıkla hastaneye gidebileceğim."

Emsal Akıncı da kaynanasıyla okuma yazma kursuna katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Muş, okuma, yazma, seferberlik
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER