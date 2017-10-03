Gelin ve damat 'uçak' hayalini gerçekleştirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni evlenen çift, hayallerini gerçekleştirebilmek için havalimanında harmandalı oynadı, gelinlik ve damatlıkla uçağa bindi.

Bodrumlu yüksek gıda mühendisi 25 yaşındaki Ayşin Kahraman ile İstanbullu yüksek malzeme mühendisi 27 yaşındaki Ömer Avcı için Bodrum'da yöresel düğün töreni düzenledi.

Hem Bodrum hem de İstanbul'da gerçekleştirilecek düğün töreninin ilki, Kahraman'ın, Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki evinde başladı. Kız evinde kına gecesi merasimi ve çeşitli ikramların yapılmasıyla başlayan düğün, gelinin ailesi ve yakınlarıyla vedalaşmasıyla devam etti.

Duygusal anların yaşandığı törenin ardından çift, en büyük hayalleri olan gelinlik ve damatlıkla uçağa binmek için gelin arabasıyla Milas-Bodrum Havalimanı'na gitti.

Araç konvoyu ile davul zurna eşliğinde havalimanına giren çift ve yakınları, uçak saatine kadar harmandalı ve çeşitli yöresel oyunlar oynadı.

"Gelinlikle uçağa binmek en büyük hayalimdi"

Gelin Ayşin Kahraman, Bodrum'un örf ve adetlerine uygun bir düğün töreni gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kına gecesi ve diğer gelenekleri yerine getirdiklerini belirten Kahraman, "Şimdi uçakla İstanbul'a gidiyoruz. Gelinlik ve damatlıkla uçağa binmek bizim en büyük hayalimizdi. Bu hayalimizi de gerçekleştiriyoruz." dedi.

Uçakta çiftetelli oynamayı planladıklarını ifade eden Ayşin Kahraman, bunun için yetkililerden izin almaya çalışacaklarını belirterek, "Bunun için şansımızı deneyeceğiz. Bizim için buradaki anlar bile çok güzel." diye konuştu.

"Bizim için unutulmaz bir anı oldu"

Damat Ömer Avcı da en mutlu günleri olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımıza da gösterebileceğimiz çok güzel bir anı olacak. 'Biz böyle yaptık, siz çıtayı daha da yükseltin' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yerli ve yabancı turistlerle havalimanı çalışanlarının da ilgiyle izlediği gelin ve damat, daha sonra uçağa binmek üzere havalimanına giriş yaptı.

İşlemlerinin ardından tarifeli uçağa binen çift, yolculuk sırasında uçaktaki o anlarını da cep telefonuyla görüntüledi. Uçakta da oynamayı sürdüren gelin ve damat, böylece hayallerini gerçekleştirmiş oldu.