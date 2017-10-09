  • 09 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.712
    EURO 4.357
  • BIST 100345.27
    ALTIN 153.002
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gelin ve damat paraların arasında kayboldu

Gelin ve damat paraların arasında kayboldu

Kastamonu’da bir düğünde ilginç bir takı olayı yaşandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gelin ve damat paraların arasında kayboldu

Kastamonu’da bir düğünde çiftin arkadaşları tarafından toplu iğne ile birleştirerek yaklaşık 40 metre uzunluğunda paralardan oluşan takı, görenleri şaşkına çevirdi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Yerneli Köyünde ikamet eden Şerife-Emrah Delen çiftinin düğünde ilginç bir takı olayı yaşandı. Çifttin arkadaşları tarafından toplu iğne yardımıyla birleştirilen paralar yaklaşık 40 metre uzunluğuna ulaştı. Düğünde takı merasimine geçildiği esnada çiftin arkadaşları, 40 metre uzunluğundaki para takısını çifte takmak istedi. Görenleri adeta şaşkına çeviren takıda gelin ve damat zor anlar yaşadı.
Uzun kuyruk oluşturarak çiftin arkadaşları tarafından salona getirilen para takısı, gelin ile damada takılmak istendi. Fakat para takısının çok uzun olması nedeniyle paralar çiftin etrafında döndürüldü. Para takısının arasında kalan çift, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Salonda büyük alkış alan bu ilginç görüntü sonrası damat ve gelin, paraların arasında kayboldu. Takı merasiminin ardından damada ayrıca ayvalardan oluşan takıda boynuna asıldı.

Takı merasiminin ardından düğüne katılanlarla çiftin arkadaşları, çiftetelli oynayarak bu mutlu günlerine kutladılar. 

Etiketler: kastamonu, düğün, takı olayı, çiftetelli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER