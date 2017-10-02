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Gelin arabası yerine gelin kamyonu

Düğününde Yeşilçam'ın efsane filmlerinden olan 'Selvi Boylum Al Yazmalım'dan etkilenen damat Aşkın Şimşek, gelin arabası yerine gelin kamyonu yaptı.

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Gelin arabası yerine gelin kamyonu

Ardahan'ın Posof ilçesi Derindere köyünde yaşayan Aşkın Şimşek kamyonetini süsleyerek gelin aracına çevirdi.

Şimşek, gelini süslediği kamyonuyla kuaförden aldı ve köy yollarında turlamaya başladı. Direksiyon başında damat, yanında gelinin bulunduğu kamyonu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Damat Aşkın Şimşek hayalimdi ve hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum diyerek, ''Kamyonumu Gelin arabası yapmak hayalimdi. Köyde yaşıyorum ve çiftçilik yapıyorum.Genellikle Kamyonetimle hayvanlarımı taşıyorum. En büyük hayalim buydu? Evlenirsen kamyonumu gelin arabası yapmayı düşünüyordum. Allah'a şükür o da oldu ve bunu da yaptım.''

Gelin Yasemin Ekici ise "Hayaldi gerçek oldu ve çok mutluyum" dedi. 

Etiketler: Yeşilçam, Sevi Boylum Al Yazmalım, Ardahan, gelin arabası, gelin kamyonu
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