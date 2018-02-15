Gecenin en düşük sıcaklığı eksi 14 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve bulutlu geçmesi beklenen bölgede, sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus oluşacağı tahmin ediliyor.

En düşük ve en yüksek sıcaklıklar

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 3, Iğdır ve Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 14, Kars'da 5, Erzurum'da 4, Ağrı'da 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkları Tunceli ve Iğdır'da 14, Erzincan ve Tunceli'de 10, Ağrı'da 5, Erzurum'da 4, Ardahan'da 3, Kars'ta 2 derece olacak.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 57, Cıbıltepe'de 55, Ergan'da 97 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, vatandaşları sabah ve gece saatlerindeki buzlanma, don ve pus olayları ile dik ve eğimli yamaçlardaki çığ tehlikelerine karşı uyardı.

Kaynak: AA