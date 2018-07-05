Gece bekçileri göreve başladı, suç oranı düştü

Gece bekçileri…

Orta yaşın üzerindekiler geceleri mahallerde güvenliği sağlayan bekçilerin düdüklerinin sesiyle büyüdü. Bekçi evimizin sokağındaki güvenliğin adıydı. Sonra yasa değişti, bekçilik ortadan kalktı.

Aradan geçen yıllarda suç oranlarında görülen artış, sokakların güvenliğe kavuşması için bekçileri yeniden göreve çağırmayı gerektirdi.

En az lise mezunu adaylar arasından pek çok kriter gözönüne alınarak seçilen bekçiler polis ve jandarmayla birlikte çalışıyor.

Bugün Türkiye'nin bir çok şehrinde geceleri bekçi düdüğü yankılanıyor.

Sokakların güvenliği bekçilere emanet

Onlar akşamdan sabahın ilk ışıklarına kadar bulundukları semtlere, mahallelere ‘’huzur’’ dağıtıyor.

Hazırlık aşamasından sonra görevli oldukları bölgelere dağılan bekçiler, yaya olarak devriye geziyor.

Bekçilerin en önemli görevi bölgede yaşanabilecek olumsuz olayları engellemek.

Görev yaptıkları bölgelerini esnafları ve mahalle sakinlerinin ortak görüşü; ‘İyi ki geldiler, iyi ki buradalar.’’

Özellikle orta yaşın üzerindeki insanlara geçmişi hatırlatarak tebessüm ettiren gece bekçileri, genç kesimde ise merak uyandırıyor.

Bekçiler geldi, suç oranı azaldı

Bekçi uygulamasıyla ilk defa karşılaşanların en çok merak ettikleri konu gece bekçilerinin yetkileri.

Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde Önleyici Hizmetler Amirliği’ne bağlı olarak çalışan bekçilerin yetkileri polisle aynı genişlikte.

Kimlik kontrolü ve üst arama yetkileri bulunan gece bekçileri, aynı zamanda şüpheli gördükleri araçları durdurup arama da yapalibiliyorlar.

En çok ihbar aldıkları konular ise hırsızlık, uyuşturucu kullanımı ve çevreye verilen rahatsızlıklar.

İstanbul’un her bir noktasına huzur dağıtan bekçilerin çalıştıkları bölgelerdeki suç oranlarında gözle görülen miktarda bir azalma yaşandı.

İstanbullular uyurken onlar asayişi sağlamaya devam ediyorlar.

Haber: Serhan Sevin / Umut Özacaar



