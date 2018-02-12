Gazzeli çiftten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

İsrail'deki farklı hapishanelerde 6 yıl tutuklu kalan ve 1999'da özgürlüğüne kavuşan Ferhat, 65 santimetre uzunluğu, 120 santimetre genişliğindeki maketi eşi Semira'nın yardımıyla aralıksız yaptıkları çalışma sonucu 20 günde tamamladı.

İskeleti ahşap ve kartondan olan, dışı 150 makara rengarenk yün ve ipek ipliklerle bezenen maketin ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı bulunuyor.

Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nde ikamet eden Ferhat, "Kudüs ve Mescid-i Aksa konusundaki onurlu duruşu nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mütevazı bir hediye vermek istedim." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur tutumundan etkilendiğini ve kendisine hediye etmek için bir Aksa maketi yapmaya karar verdiğini söyleyen Ferhat, Erdoğan'ın "Kudüs'e yönelik bir aidiyet ruhuna sahip" olduğunu söyledi.

Ferhat, maketi olabilecek en kısa sürede tamamlamaya çalıştığını ifade ederek, "Uykusuzluk ya da yorgunluk önemli değil, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu maketi beğenmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Yün ve ipek ipliklerle maket yapmayı İsrail hapishanelerinde geçirdiği sürede öğrendiğini kaydeden Ferhat, "Hapishanede insan, en kısıtlı imkanlar içerisinde umut üretmeyi, imkansızı gerçekleştirmeyi öğreniyor." diye konuştu.

Aksa maketinde Türk bayrağı motifi

Ferhat, maketi aslına uygun yapmak için titiz bir çalışma yürüttüğünü vurgulayarak, "Kubbetu's-Sahra'yı altın renkli iple işledik. Kırmızı ve beyaz iplerle yaptığımız Türk bayrağı da makette yerini aldı." dedi.

Maketin, zemini, duvarları, kubbesi, minareleri, ağaçları ve çimleri gibi tüm detaylarının yün iplikle işlendiğine işaret eden Ferhat, "Bu çalışmada en güçlü yardımcım eşim Semira'ydı." dedi.

Gazzeli Semira, Mescid-i Aksa maketinin tamamlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu, dikkat ve çaba gerektiren bir çalışma. Bu yorgunluğun meyvesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmayı arzu ediyoruz. Bu hediyenin Erdoğan'a ulaşması ve onun tarafından beğenilmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA