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Buradasınız : » » Gaziye saygılı şoför ödüllendirildi

Gaziye saygılı şoför ödüllendirildi

Başkentte kullandığı özel halk otobüsüne binen Kıbrıs gazisine yolculardan yer vermesini isteyen şoföre, duyarlılığı nedeniyle ödül verildi.

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Gaziye saygılı şoför ödüllendirildi

Ankara'da Kıbrıs gazisi emekli Kıdemli Albay Recep Ertan Demirbaş, bir programa gitmek için Keçiören'den bir halk otobüsüne bindi.

Otobüs şoförü Abdurrahman Yusufoğlu, yolculardan ayakta olduğunu gördüğü Gazi Demirbaş'a yer vermesini istedi.

Gördüğü ilgiden duygulanan Demirbaş, Yusufoğlu'nun ödüllendirilmesi için Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuru yaptı. 

Ankara Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, incelenen dilekçe sonrasında şoförün ödüllendirilmesine karar verdi.

Yusufoğlu'na Keçiören Nuri Paşa Caddesi'nde düzenlenen programda plaket verildi.

Ankara Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Yardımcısı Ekrem Yavuz, gazilere saygı gösterilmesinden mutlu olduklarını söyledi.

Şoför Yusufoğlu'na Türk bayrağı simgeli rozet takan gazi Demirbaş da "Yusufoğlu'nun yürekten ilgisinden dolayı otobüste çok duygulandım. Bir kez daha 'İyi ki bu ülke için gazi olmuşum.' diye düşündüm. Adeta kendimi yeni baştan doğmuş gibi hissettim." dedi.

Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş da aynı zamanda üyeleri olan gazi dostu şoför Abdurrahman Yusufoğlu'na çeyrek altın hediye etti.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: kıbrıs gazisi, ankara
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