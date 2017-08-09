  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Gaziantep'te çocuklar 'su oyunu parkı'nda serinliyor

Hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu Gaziantep'te çocuklar, su tabancaları ve fıskiyelerin de bulunduğu parkta gönüllerince eğleniyor.

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Gaziantepte çocuklar su oyunu parkında serinliyor

Gaziantep'te çocuklar, "su oyunu parkı"nda hem eğleniyor hem de serinleme imkanı buluyor.

Hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı kentte çocuklar ve gençler, Fıstık Park'taki "su oyunu parkı"nda vakit geçiriyor.

Gün boyunca açık olan parkta, su tabancaları, su kovalarıyla ve fıskiyelerin altında gönüllerince eğlenen çocuklar, bu sayede serinleme imkanı da buluyor.

Çocuklardan Fatma Nur Karahan, sıcaklardan bunaldıklarını, serinlemek için parka geldiklerini söyledi.

Parkta en az iki saat geçirdiğini kaydeden Karahan, "Havuza gidemiyoruz. Burada hem serinliyoruz hem de oyun oynuyoruz." dedi.

Çağrı Yılmaz ise oyun parkını sevdiğini ifade ederek, "Burası çok güzel. Sıcak havalar bizim için fırsat oldu. Su tabancaları, kovalarla oynayarak mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Yakup Çıkık da parkta serinlemenin ve gönlünce eğlenmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Su tabancalarıyla birbirlerini ıslattıklarını anlatan Çıkık, "Neredeyse her gün geliyorum. Çok güzel bir eğlence parkı. Kendimizi buraya atıyoruz. Oyun oynayarak serinlemek çok eğlenceli oluyor." dedi.

Etiketler: Gaziantep, hava sıcaklığı
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