Gaziantep'in yöresel yemeği "şiveydiz" coğrafi işaret tescili aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, geleneksel kent mutfağında özellikle nisan, mayıs aylarında pişirilen, içindeki taze soğan ve sarımsak nedeniyle adeta doğal antibiyotik özelliği taşıyan "şiveydiz" için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili aldı.

"İçindeki taze soğan ve sarımsak nedeniyle doğal antibiyotik"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir Gaziantepli olarak şiveydizin en sevdiği favori yemeklerden biri olduğunu söyledi.

Çok sağlıklı ve lezzetli bir yemek olan şiveydizin içindeki taze soğan ve sarımsak nedeniyle doğal antibiyotik olduğunu vurgulayan Şahin, "Bugün tıp dünyasının tavsiye ettiği yemeklerden biri şiveydiz. Şiveydizde hem lezzet hem sağlık var. Bir de patentini ve coğrafi işaretini alarak bunun bir Gaziantep yemeği olduğunu tescillemiş olduk. Bu bakımdan önemli bir çalışmaydı" dedi.

Şahin, göreve başladığında 50'ye yakın Gaziantep ürününün coğrafi işaret için sırada beklediğini anımsattı. Şahin, beyrandan yuvalamaya, Antep lahmacunundan tırnaklı pideye, Antep peynirinden haylan kabağına kadar pek çok ürünün coğrafi işaretini aldıklarını belirtti.

"Gastronomi kenti olurken bir iddiamız vardı"

Şiveydizin tescilinin ardından daha sırada bekleyen 20'ye yakın ürün bulunduğuna dikkati çeken Şahin, şunları söyledi:

"Gastronomi kenti olurken bir iddiamız vardı. 500 çeşit sulu yemeğimiz var dedik. Kimse buna inanamadı. Şimdi coğrafi işaretlerle bunu tescilliyoruz. Mutfak Sanatları Merkezi'nde bunu tattırıyoruz. Geçen yıl 'Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı' diyorduk. Antik kentleriyle, müzeleriyle, lezzet başkenti. Şimdiki kampanyamızın adı da 'Uzaklarda arama.' Safari Park için uzaklara gitmeye gerek yok Gaziantep'te. Uzaklarda arama, lezzet Gaziantep'te. Uzaklarda arama, dünyanın en büyük mozaik müzesi Gaziantep'te diyoruz. Bütün herkesi Gaziantep'e şiveydiz yemeye de bekliyoruz."

Şiveydiz

Mevsimsel yemeklerin de yer aldığı Gaziantep mutfağında nisan ve mayıs aylarında yapılan Şiveydiz, gribal enfeksiyonların yaygın olarak görüldüğü ilkbahar aylarında halkın vazgeçilmez yemeklerinin başında geliyor.

Taze sarımsak ve soğanın beyaz kısımları ile kuzu eti, nohut, süzme yoğurt ve yumurta kullanılarak yapılan şiveydiz, adeta doğal antibiyotik özelliği taşıyor.

Kaynak: AA