Gaziantep mutfağında yenidünya ve erik meyveleri de, lezzetli yemeklere dönüşüyor

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, mevsimsel olarak sofralara sunulan yenidünya kebabı ve erik tavası, mayhoş tadıyla ilkbahar aylarında sofralarda yer buluyor.

Malta eriği olarak da bilinen yenidünya, kıymayla birlikte şişlere dizilerek taş fırında pişirilirken, erik tava da kuşbaşı et, taze sarımsak, domates ile biberle harmanlanarak fırında pişiriliyor.

Kentte 45 yıldır lokanta işleten Sakıp Çadır, Gaziantep'te sarımsaktan, soğan ve kemeye (mantar türü) kadar her çeşit kebap yapıldığını söyledi.

Gazianteplilerin ellerindeki malzemelere göre yemek ürettiğini anlatan Çadır, şunları kaydetti:

"Erik tava, can eriğinden yapılır. 15 gün yeme süresi vardır. Gaziantepliler yılda iki defa yer. Kuzu kuşbaşı, sarımsak, domates ve biberle karıştırılarak taş fırında pişirilir. Hanımlar evdeki fırınlarda da pişirebilir. Erik tava ise kışla yaz arasında, soğuk algınlığına müsait zamanlarda imdadımıza yetişerek dinç tutan bir yemek. Biz bunu lavaş ekmekle 'sokum' dediğimiz lokma şeklinde yeriz. Yenidünyayı (malta eriği) da kebabını da erik tava gibi 15 gün yiyebilirsiniz. Yenidünya çok tatlıyken yenmez, kebap çok tatlı olur. Çok ekşi de yapılmaz. Ekşi ile tatlı arası olur. Biz şişte kömür ateşinde yaptık ama ev hanımları köfte şeklindeki kıymayı yenidünyanın arasına koyarak tepside de pişirebilirler. Yenidünya lifli bir meyve. Hazmı kolaylaştırır. Kalorisi de az."

"Etle birleştiğinde şahane bir yemek çıkmış"

Gaziantep mutfağının UNESCO tarafından tescil edilmesinin ardından tanınırlığının arttığına dikkati çeken Çadır, "Artık bu lezzetlerimizi dışarıdan gelenler de takip ediyor. Gaziantep dünyanın en eski yerleşim yeri. Vatandaşlar bu tarihi yerleri gezerken Antep yemeklerini de yiyorlar. Sırf yemek için sabah gelip akşam gidiyorlar. Sarımsaktan, erikten kebap olur mu diye şaşırıyorlar. Yedikten sonra da çok memnun kalıyorlar." dedi.

Müşterilerden Arif Doğru, İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Yenidünya kebabı ve erik tavayı ilk defa yedim. Mayhoş bir tat olmuş. Ben çok beğendim" diye konuştu.

Turan Sağlam da ilk defa tattığı bu yemekleri çok beğendiğini vurgulayarak, "Tavsiye ederim. Yenidünya kebabında da erikte de hafif ekşilik var. Etle birleştiğinde şahane bir yemek çıkmış" dedi.

Kaynak: AA