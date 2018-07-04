Gaziantep kurutmalık sebzelerle renklendi

Sebze halinden alınan biber, patlıcan ve kabaklar, mahallelerde kadınlar tarafından tohumları temizlendikten sonra 50'şerli olarak iplere dizilip, kentin yerleşim yeri olmayan tepelerine kurulan tahta tezgahlarda güneş altında kurumaya bırakılıyor.

Sebzesine ve hava sıcaklığına göre 3 gün ile 1 hafta arasında değişen sürede kuruyan sebzeler toplanarak depolara kaldırılıyor, ardından talebe göre yurt içi veya dışına gönderiliyor.

Kurutmalıklar "coğrafi işaret tescili" aldı

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili de alan kurutmalıkların, arazilerde oluşturduğu rengarenk görüntü fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Gaziantep'te yaz döneminde pek çok fotoğrafsever, kurutmalık yapımını görüntüleyerek ölümsüzleştiriyor.

Dünyanın önemli mutfakları arasında bulunan, bu özelliği UNESCO tarafından da tescillenen Gaziantep'in en önemli lezzetlerinden olan dolmalıkların sofraları tatlandırmasını sağlayan işçiler ise, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havada ekmek parası kazanıyor.

"Ailecek bu işten geçimimizi sağlıyoruz"

İşçilerden İslim Bayar, küçük yaşlardan beri bu işi yaptığını, herkes güneşten kaçarken kendilerinin güneş altında çalıştığını söyledi.

İslim Bayar, hava sıcaklıklarının bunaltıcı hale geldiği günlerin, kendileri için en bereketli dönem olduğunu, "Ailecek bu işten geçimimizi sağlıyoruz. Yaptığımız iş zor ancak ekmeğimizi kazanmak zorundayız. Sıcaklıklar artınca biz de bu tepelere gelerek kurutmalıkları seriyoruz, topluyoruz. Kurutmalıkların yapımı hava şartlarına göre eylül-ekim aylarına kadar sürüyor" sözleriyle anlattı.

"Kente gelen turistler mutlaka alıyorlar"

Uzun yıllardır kurutmalık işiyle uğraşan Fatma Acar ise, Gaziantep'in kurutmalık merkezi olduğunu belirtti ve "Kentin havası kuru ve sıcak. Nem, rutubet olmadığı için sebzeler çok iyi kuruyor ve uzun süre dayanıyor. Kentte bu sektörden ekmek yiyen binlerce aile var. Haziran sonu gibi sebzelerin kurutulmasına başlıyoruz. Kuruttuğumuz sebzeler Gaziantep ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Kente gelen turistler mutlaka alıyorlar. Yurt dışına da gönderiliyor" dedi.

Kaynak: AA