  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Gazi Orhan Bey Camii göçmen leyleklere yuva oluyor

Gazi Orhan Bey Camii göçmen leyleklere yuva oluyor

Bursa'daki Gazi Orhan Bey Camii'nin 29 metre yüksekliğindeki ana kubbesine yuva yapan ve 4 yumurtası olan bir çift leylek, görenleri şaşırtıyor.

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Gazi Orhan Bey Camii göçmen leyleklere yuva oluyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gazi Orhan Bey Camii, 4 yumurtası olan bir çift leyleğe yuva oldu. Leyleklerden birisi yiyecek ararken diğeri yuvadaki 4 yumurtayı titizlikle koruyor.

Gazi Orhan Bey Camii, 2000 yılında ibadete açıldı. Hizmete girdiğinden bu yana; 18 yıldır kubbesinde leylekleri ağırlıyor.

Her yıl bahar aylarında gelerek yuva yapan leylekler, yumurtalarından çıkan yavruları büyüttükten sonra sonbahara doğru daha sıcak bölgelere göçüyor.

Caminin dört yarım kubbe üzerine inşa edilmiş, 14,5 metre boyundaki dört fil ayağına 8 çeyrek kubbeyle desteklenen 29 metre yüksekliğindeki ana kubbesinin bu yılki konukları ise, yumurtalarından çıkması durumunda 4 yavru büyütecek.

Cami altında esnaflık yapan Halis Özen, her yıl caminin leyleklere ev sahipliği yaptığını ve leyleklerin gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Esnaf Adem Yazıcı leylekleri yıllardır gördüklerini anlatarak, "Cami yapıldığından bu yana leylekler yuva yapıyor. Onlar gelince baharın geldiğini anlıyoruz. Onlar gelince huzur buluyoruz. Özellikle yavruları uçurmaya başladıkları anda leylekler kadar heyecan duyuyoruz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: leylek, Gazi Orhan Bey Camii, bursa
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