Gala Gölü'nün pembe tüylü misafirleri

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli sulak alanı olan Meriç deltası sulak alanını da içinde barındıran Gala Gölü Milli Parkı'na her yıl kış mevsiminde konaklamak için gelen beyaz kuğu, ördek ve kazlara bu sene havanın güzel geçmesi dolayısıyla flamingolar da eşlik etti.

Yaklaşık 45 bin kuşa ev sahipliği yapan ve dünyanın önemli kuş göç yollarından birinde bulunan gölde, flamingolar ve diğer göçmen kuşlar görsel şölen sunuyor.

Göl, bilimsel incelemelerin yanında biyolojik çeşitlilik araştırmaları açısından da çok zengin bir ortama sahip.

10 bine yakın flamingo geldi

Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kaya, Gala Gölü Milli Parkı'nı Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki kuş göç yolları üzerinde köprü görevi gören önemli bir konuma sahip olduğuna işaret etti.

Kaya, Türkiye'de yaklaşık 475 kuş türü görüldüğünü, bunların 350'den fazlasının Türkiye'de kuluçkaya yattığını anlattı.

Yaklaşık 200 kuş türünün bulunduğu Gala Gölü Milli Parkı ve çevresindeki sulak alanlarının, Türkiye ve dünyanın önemli kuş yaşam alanlarından biri olduğunu ifade eden Kaya, "Bu sene flamingoların gelmesiyle gölde ayrı bir güzellik yaşanıyor. Milli park, yaklaşık 10 bin flamingoyu misafir ediyor." dedi.

Gala Gölü'ndeki flamingoların dünya genelinde tanımlanan 6 flamingo türünden biri olduğunu anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Genellikle Akdeniz Havzası, Doğu ve Batı Afrika Kıyıları, Kızıldeniz ve Basra Körfezi Kıyıları ile Hindistan’da yaşarlar. Son zamanlarda Avrupa kıtasında da yaygın olarak görülmektedir. Flamingolar, büyük gruplar halinde, çoğunlukla tuzlu ve sodalı göl ve deltalarda yaşarlar. Yengeç, karides gibi canlılar, küçük omurgasızlar ve yosun ile beslenirler. Bilinen küresel popülasyonu yaklaşık 600 bin civarında olan flamingoların, Türkiye’de başta Gediz Deltası ve Tuz Gölü olmak üzere, Acıgöl, Burdur Gölü, Büyük Menderes Deltası, Kulu Gölü, Seyfe Gölü ve Sultan Sazlığı gibi önemli Sulak alanları tercih ederler. Son 10 yıldır Gala Milli Parkı ve çevresindeki sulak alanlarda da çok sayıda pelikan, kuğu ve flamingo kışı geçirmektedir hatta bazı yıllar sayıları 10 bine ulaşmaktadır. Bu kış da yine flamingolar Gala Gölü Milli Parkı ve çevresindeki sulak alanlarda en yüksek sayılarla temsil edilmektedir."

Flamingoların iklim koşularına göre Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında geçiş yapabildiğini aktaran Kaya, Gala'nın uzun boyunlu misafirlerinin ay sonunda havaların ısınmasıyla göçe başlayacaklarını kaydetti.

Kaynakİ: AA