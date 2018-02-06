Gala Gölü göçmen misafirleriyle bir başka güzel

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde bulunan ve Meriç Deltası'nı da içinde barındıran Gala Gölü Milli Parkı'nda 150'den fazla kuş türü var.

Edirne'nin doğal zenginliği içinde önemli yer tutan kuşlar, her yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi arasındaki protokol kapsamında, 1. Bölge Müdürlüğü desteğiyle, uzman ve gönüllü kuş gözlemcileri tarafından sayılıyor.

Tüm Avrupa'da eş zamanlı yapılan kış ortası kuş sayımlarıyla, yıllar içinde nesli tehlikeye girme riski olan türler önceden tespit edilip önlemler alınıyor.

"150'den fazla kuş türü var"

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynel Arslangündoğdu, Kış Ortası Sukuşu Sayımlarının (KOSKS) dünyada her yıl 100'den fazla ülkede 10 binden fazla alanda ve 15 binden fazla sayıda uzman gönüllünün katılımıyla yapıldığını söyledi.

Gala Gölü Milli Parkı'nın 150'nin üzerinde kuş türüne ev sahipliği yaptığını anlatan Arslangündoğdu, bölgenin Türkiye'nin önemli kuş merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin en yüksek sayıda küçük kuğu ve kuğu görülen alanı"

Gölde ak kuyruklu kartal, küçük kerkenez, küçük karabatak, tepeli pelikan, çeltikçi gibi nesli son derece azalmış türlerin de olduğunu aktaran Arslangündoğdu, şunları söyledi:

"Gala Gölü'nde kaşık gaga, angıt, yeşilbaş ördek, çamurcun, elmabaş patka, kuğu, sakarmeke, gri balıkçıl, büyük ak balıkçıl, küçük ak balıkçıl, büyük orman kartalı, saz delicesi, kaşıkcı, kılıçgaga ve Karabatak türleri olmak üzere 150'den fazla kuş türü bulunmaktadır. 2018 yılında KOSKS kapsamında Gala Gölü'nde yaklaşık 10 bin civarında çamurcun, 3 bin civarında sakarmeke başta olmak üzere tepeli pelikan, kuğu, fiyu, yeşilbaş, küçük karabatak, saz delicesi, karabatak, gümüş martı kuş türleri sayılmıştır."

Kaynak: AA