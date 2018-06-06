Frig Vadisi cazibe merkezi olacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından tabiat parkı ilan edilen Frig Vadisi, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra ATV, kano, fayton ve Kral Midas Kayığı gibi aktivitelerle doğa ve spor turizmi açısından da tercih edilir bölgeler arasında yer alacak.

Tarihi ve kültürel değerlerle birlikte önemli doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgede, tarihi kaya anıtları ve yerleşimlerinin yanı sıra Roma ve Bizans dönemine ait mezar odaları ile kiliseler bulunuyor.

Bölgeye 1 milyon lira yatırım yapıldı

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği vadide, daha fazla ziyaretçi sayısına ulaşmak ve misafirlerin bölgede daha uzun süre kalmasını sağlamak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İhsaniye Kaymakam Vekili Ömer Faruk Özdemir, Frig Vadisi'nin tabiat parkı ilan edilmesinden itibaren turizm geliştirme projesi kapsamında bölgeye 1 milyon lira civarında yatırım yapıldığını söyledi.

Vadideki tarih turizminin yanına doğa ve spor turizmini de eklemek için ofisler kurarak, tekne, ATV, kano ve faytonlar alındığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Frig Vadisi, milattan önce 3 bin yıl önce burada yaşamış bir medeniyetin bizlere emanetidir. Bölgemiz tarih turizmi kapsamında, yılda yaklaşık 50 bin turisti ağırlıyor ancak gelen turistler bölgeyi ziyaret edip ayrılmak zorunda kalıyorlardı. Biz de hem misafirlerimizi mağdur etmemek hem de ülke turizmine katkı sağlamak için sportif aktiviteleri de vadimize eklemiş olduk. Bundan sonra Frig Vadisi'ne gelen turistlerimiz, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri bir arada görmüş olacak."

Fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor

Özdemir, kaymakamlık olarak başlattıkları projeye, Afyonkarahisar Valiliği ile İl Özel İdaresi'nin yanı sıra bölgedeki yerel yönetimlerin büyük destek verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tabiat parkındaki Emre Gölü, düğün ve nişanların bir numaralı fotoğraf adresi. Burası 'kuş cenneti' diye de adlandırılıyor. Bu nedenle fotoğraf tutkunların en çok ilgi gösterdiği adreslerden biri. Hizmete aldığımız Kral Midas Kayığı da vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Özellikle Ramazan Bayramı'ndan sonra bölgemizin daha fazla ziyaretçiyi ağırlamasını bekliyoruz."

Kaynak: AA