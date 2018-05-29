Fransa'da evlendiler; Şırnak'ta balayı yaptılar

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 30 yaşındaki George Yaramış, dünyaevine girdiği 24 yaşındaki Maria Yaramış ile birlikte balayı için, ailesinin 30 yıl önce göç ettiği Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine gitti.

Güvenlik güçlerinin son dönemlerdeki operasyonuyla teröristlerden temizlenmesiyle huzurun hakim olduğu Kato Dağı'ndaki Cevizağaç Köyü'ne giden Yaramış çiftini, akrabaları yöresel giysiler ve zılgıtlarla karşıladı. Köy meydanında yöreye özgü müzikler eşliğinde halaylar çekildi. Cevizağaç Köyü, süslenerek Maria ve George için ikinci bir düğün yapıldı.

Damadın annesi Martha Yaramış, "Oğlum Paris'te evlendi. Oğlum, babası ve dedelerinin doğduğu topraklara gelmek istiyordu. Buraları hiç görmedi, bu nedenle oğlum George, köyde bizim küçük Parisimizde balayını yapmak istedi ve bizi çok gururlandırdı" dedi.

"Burası tam bir cennet"

George Yaramış ise ata topraklarına gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Babam her zaman bize köyümüzü anlatırdı. Bu nedenle çok merak ediyordum. Sürekli babam, köyün yemyeşil ve güzelliklerinden bahsederdi. Ben düğün yaptıktan sonra balayı için Türkiye'ye, köyüme gitmek istedim. Buna babam çok sevindi. Babamın çalışanlarımıza ve akrabalarımıza söylemesiyle hemen balayı hazırlıklarına başlandı. Nasıl anlatayım bilmiyorum, buralar çok güzel. Burası tam bir cennet. Herkesin buraya gelmesini ve görmelerini istiyorum" diye konuştu.

"Eşimin bana en büyük hediyesi buydu"

Maria Yaramış ise Beytüşşebap'a gittiği için çok şaşkın olduğunu kaydederek, "Evlendikten sonra eşim balayı için, 'Babalarımızın doğduğu köye gideceğiz' diyince, çok şaşırdım. Tabi ki hemen kabul ettim. Buraya gelmenin gururunu yaşadım. Eşimin bana en büyük hediyesi buydu. Bu nedenle kayınpederime ve burada bizim için hazırlık yapan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Baba Yelda Yaramış'ın doğduğu evin yıkılmış taş duvarları üzerine çıkan gelin ve damat, mutluluk görüntüleri verdi.

Kaynak: DHA