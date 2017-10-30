Fotoğraflarla 'Hizan'

Hizan Belediyesince düzenlenen "Hizan Her Mevsim Güzeldir" adlı fotosafariye katılan fotoğrafçılar, 3 gün boyunca ilçenin saklı kalan güzelliklerini görüntüledi.

Fotoğraf sanatçıları, sararan doğanın oluşturduğu renk cümbüşüyle bütünleşen ilçedeki taş evleri, tarihi dokuyu ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını çekti.

"Hizan'dan Türkiye'ye adeta ışık saçılmış"

Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede 10 mahalle, 75 köy ve 35 bin nüfus bulunduğunu belirterek, Hizan'ın Doğu Anadolu Bölgesi'nin tarih boyunca en önemli yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.

İlçenin ayrıca bir ilim irfan diyarı olduğunu ve çok sayıda medrese ve külliyenin bulunduğunu anlatan Hamitoğlu, şöyle konuştu:

"İlçede çok sayıda din ve bilim adamı yetişmiştir. İlçemiz halen bu değerlerini koruyor. Hizan'dan Türkiye'ye adeta ışık saçılmış. Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi ve Gavsi Hizani gibi büyük zatların yetiştiği bu topraklar ne yazık ki son 10 yıldır terörle anılıyordu. Buraya atandığım günden beri tek amacımız Hizan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktı. 29 Ekim bizim için bir başlangıç oldu. Fotosafari etkinliği düzenledik. Hizan'ın kırsalında, merkezinde ve köylerinde sonbaharın güzelliklerini resmedelim istedik."

"Bölgede terör 'yok' denecek hale geldi"

Terörün devlet işi olduğunu, asker, polis ve güvenlik korucularının operasyonlarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Bülent Hamitoğlu, terörle mücadelede çok ciddi anlamda başarı sağladıklarını vurguladı.

Hamitoğlu, "Bölgede terör 'yok' denecek hale geldi. Artık halkın, gençlerin ve çocukların gündeminden terörü tamamen çıkaracağız. Bu bölgede kimse terörü konuşmayacak." ifadelerini kullandı.

AA