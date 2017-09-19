Fotoğrafçıların doğal stüdyosu 'Almus Barajı'

Tokat'ın Almus ilçesindeki baraj gölü, özellikle düğün ve nişan fotoğrafçılarının dış mekan çekimlerinde doğal stüdyo olarak kullanıyor.

İlçede Yeşilırmak üzerine sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amacıyla 50 yıl önce kurulan Almus Barajı son yıllarda farklı bir amaç için de kullanılıyor.

Düğün, nişan gibi özel günlerin fotoğraflarının çekimi için dış mekanlar tercih edilirken, Tokat'ta doğal güzelliği ile dikkat çeken Almus Barajı çiftler ve fotoğrafçılar tarafından doğal stüdyo olarak tercih ediliyor.

Baraj gölüne tekneyle açılan çiftlerin hayatlarını birleştirecekleri özel günlerinde çektirdikleri fotoğraflarında Almus Barajı güzelliğiyle fon oluşturuyor.

Almus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Arıkan, son yıllarda fotoğrafçıların düğün fotoğraflarını çekmek için Almus Baraj Gölü'nü tercih ettiğini söyledi.

Beş yıldır düğün fotoğraflarını çektirmek için damat ve gelin adaylarının baraj gölüne geldiğini ifade eden Arıkan, "Almusumuzda düğün yapan gelin ve damat adaylarımız baraj gölümüze geliyorlar. Burada tekne ile açılarak düğün fotoğraflarını çektiriyorlar. Almus Baraj Gölü'müz doğal güzellikleri ile görenleri büyülüyor. Vatandaşlarımız bu güzel anlarını burada ölümsüzleştiriyorlar. Gelin ve damat adaylarımızın burada düğün ve nişan fotoğraflarını çektirmelerinden dolayı çok mutluyuz." dedi.

Arıkan, ilçe dışından da çok sayıda çiftin düğün ve nişan fotoğraflarını çektirmek için baraj gölüne geldiğini belirterek, "Düğün ve nişan fotoğrafı çekenlerle sürekli görüşüyorum. Buranın çok güzel olduğunu söylüyorlar." diye konuştu.

Almus Barajı'nda fotoğraf çektiren çiftlerden 24 yaşındaki Aysel Kılıç, nişan töreni öncesi baraj gölünde fotoğraf çektirmek istediklerini söyledi.

Kendisinin Almuslu olduğunu anlatan Kılıç, "Almus Barajı çok doğal, sevdiğimiz bir yer. Burada fotoğraf çektirmeyi çok istiyordum. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı

Damat adayı Sinan Yıldız da "Hayatımızın unutulmayacağı günlerinden bir tanesini burada ölümsüzleştirdik. Mutluyuz." diyerek duygularını dile getirdi.

İlçede fotoğrafçılık yapan Hikmet Karabulut ise son yıllarda çiftlerin düğün ve nişan öncesi fotoğraf çektirmek için çok güzel bir fon oluşturduğu için Almus Baraj'ını tercih ettiğini belirtti.

Almus Baraj Gölü'nün doğal bir stüdyo olduğunu ifade eden Karabulut, şunları aktardı:

"Bir sezonda yaklaşık yüze yakın çiftin burada fotoğraflarını çektik. Burayı adeta stüdyo gibi kullanıyoruz. Almus Barajı gelin ve damatların uğrak yeri haline geldi."