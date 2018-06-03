Fotoğraf tutkusu sayesinde 82 ülke gezdi

Çocuk yaşlarda izlediği belgesellerdeki insanlardan etkilenerek fotoğraf tutkusu oluşan 28 yaşındaki Gökhan Emre Akıl, çektiği düğün fotoğraflarından elde ettiği gelirlerle ülkeleri gezmeye başladı.

Öğrencilik yıllarında seyahatlerine başlayan Akıl, gezdiği ülkelerde çektiği fotoğraflardan kazandığı parayla Afrika'da su kuyusu, otizmliler yararına sergi açtı.

Gökhan Emre Akıl, fotoğraf tutkusu sayesinde 11 yıldır ülke ülke dolaştığını söyledi.

Son rotasının Sri Lanka olduğunu anlatan Akıl, "17 yaşımdan beri geziyorum. Fotoğraf merakım çocuk yaşlarda National Geographic belgeselleri izleyerek başladı. Oradaki insanların yaşamları, kültürleri beni hep o ülkelere çağırdı" dedi.

Akıl, 82 ülke gezdiğini, Afrika'daki insanların bakışları, Hindistan hayatı, Sri Lanka, Avrupa ve tüm kıtaların kendisini çok etkilediğini söyledi.

"Başka yerler de varmış. Başka kültürler de varmış. Bu şekilde çok etkilendim. Bugüne kadar toplamda 10 kere Afrika'ya gittim ve bütün kıtayı gördüm. Fotoğraf sergilerinden elde ettiğimiz gelirlerle suyu kuyusu açtık. Daha sonra otizm yararına fotoğraf sergisi açtık. 25 bin lira gibi bir gelir elde ettik. Türkiye'deki otizmli çocuklara bağışladık. Fotoğrafçılığım sayesinde de bu tür çalışmalar yapıp faydalı bir insan olmak istiyorum."

Kaynak: AA