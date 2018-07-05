Flamingoların sabah yürüyüşü şöleni

Kırşehir Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde yaz aylarında yağışların azalması ve buharlaşmanın etkisiyle su oranı yüzde 30 seviyelerine kadar düşüyor. Buna rağmen gölde konaklamaya devam eden binlerce flamingo, ördek, angıt, martı ve diğer yerli kuşlar, ziyaretçilere güzel görüntüler veriyor.

Gruplar halinde geldikleri gölde konakladıktan sonra yollarına devam eden turnalardan kalan birkaç kuş da yöre halkının "allı turna" diye adlandırdığı flamingoların arasında ayrı bir güzellik oluşturuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla sıralı halde adeta sabah yürüyüşü yapan flamingolar da doğaseverlerin beğenisini topluyor.

Düşük su seviyesine rağmen binlerce kuş hala gölde

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, yaz aylarında göle hayat veren, can suyu olan yağmurun yağmaması nedeniyle su girişinin yok denecek kadar azaldığını söyledi.

Gölün yaz aylarında kuruma noktasına geldiğini belirten Çetiner, "Göldeki su oranımız yüzde 30 seviyesine kadar düştü. Buna rağmen binlerce flamingoyu, ördekleri, angıtları, martıları ve diğer yerli kuşları görebiliyoruz. Mevsimsel olarak bazı kuşlarımız ise burada bulunmuyor" dedi.

Turnalar kardeşliğini korudu

Çetiner, küçük su birikintilerinde bile çok güzel görüntülerin oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Eskiden yöredeki insanlarımız flamingolara 'allı turna', gerçek turnalara da 'telli turna' derdi. Binlerce allı turnanın arasında bir tane telli turnayı görmek kısmet oldu. Demek ki turnalar kardeşliğini korudu, telli turnayı bağırlarına bastı. Bu telli turna ya geride kaldı ya da hastalığı nedeniyle diğer turnalarla yoluna devam edemedi. Telli turnanın, allı turnalar arasında çok mutlu olduğunu görme şansını elde ettik. Bu da insanlar kadar hayvanların da dostluğunu, kardeşliğini vurguluyor. Göç zamanlarında turnalar gruplar halinde uçtukları için bu günlerde onları görme şansımız yoktu. Ama şimdi onlardan da gölümüzde olması bizi mutlu etti."

Flamingoların tek sıra sabah yürüyüşü şöleni

Ömer Çetiner, flamingoların Seyfe Gölü'ndeki görsel şölenlerinin devam ettiğini anlatarak, "Gölde güneşin ilk ışıklarıyla flamingoların adeta sabah sporu şeklinde yaptıkları tek sıra yürüyüşü izlemek bize büyük mutluluk veriyor. Yürüyüş sonunda yaptıkları uçuşlarıyla da ayrı bir görsel şölen oluşturuyorlar. Sanki bize şov yapıyorlar. Onlara güzellik anlamında katkı yapıyorsanız size çok güzel görseller sunabiliyorlar. Sabahın ilk ışıklarında göldeki güneşin kızıllığını, kuşların mahmurluğunu, uçuşlarını görmek bir doğasever olarak bana inanılmaz mutluluk veriyor" dedi.

Seyfe Gölü nesli tükenmekte olan 27 kuş türünü barındırıyor

Türkiye'deki göçmen kuşların iki farklı göç yollarının birinin üzerinde bulunan Seyfe Gölü, geçmişte 187 kuş türüne ev sahipliği yapması, dünyada nesli tükenmekte olan 27 kuş türünü barındırması ve endemik bitkileriyle biliniyor.

Kaynak: AA