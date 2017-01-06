  • 06 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.646
    EURO 3.842
  • BIST 77106.57
    ALTIN 137.316
Buradasınız : » » 'Fırtına' okul kantininin çatısını uçurdu

'Fırtına' okul kantininin çatısını uçurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan fırtına dolayısıyla bir okulun kantininin çatısı uçtu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Fırtına okul kantininin çatısını uçurdu

Alınan bilgiye göre, ilçede etkisini sürdüren fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtınadan dolayı İnönü Bulvarı’nda bulunan bazı palmiye ağaçları devrildi.

Ege Mahallesi'ndeki 550 öğrencinin eğitim gördüğü İbrahim Zeki Emgin İlkokulu'nun kantin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Öğrencilerin İstiklal Marşı'nın okuyup okuldan ayrıldıktan sonra olayın meydana gelmesinin olası bir yaralanmaya sebebiyet vermediği bildirildi.

Kantin işletmecisinin yakınlarından E.H (7) adlı öğrencinin de olayı görüp korktuğu, kontrol amaçlı Kuşadası Devlet Hastanesinde tedavi edilip taburcu olduğu öğrenildi.

Söke ilçesinde de Bağarası Mahallesi'nde kapalı pazar yerinin çatısının uçması dolayısıyla park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. AA

Etiketler: aydın, Fırtına, Aydın fırtına
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER