Fırat'ın incisi Birecik turizmde iddialı

Türkiye'de inanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'ya Gaziantep yönünden gelen turistleri "Fırat'ın incisi" Birecik ilçesi karşılıyor.

Fırat'ın kıyısındaki ilçe merkezine gelenler, kendilerini sahil kasabasında gibi hissedebiliyor.

Fırat Nehri üzerindeki tarihi Birecik Köprüsü'nden geçen ziyaretçiler, nehrin kenarındaki lokantalarda tescilli Birecik patlıcanından yapılan kebapları, haşhaş kebabını ve nehrin balıklarını tadabiliyor.

Ziyaretçiler, nesli tükenmekte olan ve bu bölgede koloni halinde yaşayabilen kelaynak kuşlarının bulunduğu 'Kelaynak Üretme İstasyonu'nu da gezebiliyor.

Asurlulardan kaldığı belirtilen tarihi kalesi, doğal güzellikleri, sahili, yemekleri ve konumu sayesinde özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan ilçe, turizmde adından söz ettirmek istiyor.

"Turizmde hak ettiği yere gelmeli"

Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, ilçenin her anlamda dikkati çektiğini, turizm açısından hak ettiği yere gelebilmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Birecik'in önemli simgelerinden kelaynak kuşları ve yemeklerinin yurt dışında dahi bilindiğini ifade eden Perçi, bu güzellikleri herkesin görmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Birecik turizmin önemli bir parçası. Biz nereye gidersek herkes kelaynak kuşlarını soruyor. Bu Birecik için çok önemli bir marka. Birecik aynı zamanda bir gastronomi merkezi. Hafta sonu tatillerinde iç turizme hizmet veriyor. İnsanlar balık ve kebabı birarada tüketiyor."

"Turizmin gelişeceğine inanıyoruz"

Perçi, Birecik'in sahip olduğu değerleri ortaya çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Eski Birecik havzasının turizm bölgesi ilan edilmesi ve eski Birecik evlerinin korunması konusunda tekliflerimizi yaptık. Fırat Nehri, Basra Körfezi'ne dökülüyor. 1940'ta İngilizler bu bölgeye gelerek Osmanlı Devleti'nin kurduğu tersane üzerinden deniz taşımacılığını düşünmüşler. Onlar düşündüyse biz niye düşünmeyelim? Bu geniş bölgeyi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Gastronomi anlamında da ilçemiz ülke sınırlarını aşmış, Birecik Belediyesi'nin tescilini aldığı patlıcandan yapılan kebaplar ve yine tescillenen haşhaş kebabı oldukça ilgi görüyor. Yapacağımız çalışmalar ve elimizdeki potansiyel sayesinde turizmin gelişeceğine inanıyoruz. Bunun için yan sektörlerin gelişmesi lazım, yatırımcının bu bölgeye gelmesi gerekiyor. Bölgenin konaklamada sıkıntıları var, bunların çözülmesi lazım. Turist anlamında sıkıntımız yok. Biz her hafta 100 turist konvoyu ağırlıyoruz ama bunlar hep günübirlik. Şanlıurfa ve Gaziantep'in bunu birlikte değerlendirerek yatılı aşamaya getirmesi gerekiyor ki bölgeye bir katkısı olsun."

"Ege sahilleri gibi"

Bölgesel Turist Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban da Birecik ve Halfeti ilçelerinin turizm anlamında önemli bir potansiyeli barındırdığını ve ziyaretçilerin burada kendilerini bir Ege kasabasında hissettiklerini söyledi. Çoban, şöyle konuştu:

"Birecik ilçemiz Mezopotamya turlarının önemli noktalarından biridir. Nesli tükenmekte olan kelaynakları ile görülmeye değer bir yer. Ayrıca Fırat Nehri'ne yakınlığı ve sahil yolunun çevre düzenlemesi ile gezi ve yürüyüş yapmak oldukça keyifli. Birecik'in meşhur patlıcanlı kebabı, haşhaş kebabı ve alabalığından dolayı birçok turist ve gruplar, tur programına muhakkak burayı ekliyor. Burada yürütülecek çalışmalarla turizmin daha da gelişeceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA