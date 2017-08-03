'Fındığı dalından toplamayın' uyarısı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Harun Kabaoğlu, fındığın yerden toplanması gerektiğini ifade ederek, "Fındığın en iyi hasat edilme şekli silkme suretiyle yerden toplanarak hasat edilmesidir. Bu sebeple elverişli bahçelerde yerden toplanarak hasat edilen fındıklar tam hasat olgunluğunda toplandığından randıman ve kalite iyi olacak ayrıca bir sonraki yılın mahsulünü oluşturacak tomurcuklar da zarar görmemiş olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kabaoğlu, yaptığı açıklamasında, fındık hasadı ile ilgili arazi çalışması yaptıklarını ifade etti.

Fındık üreticilerinin fındığı yerden toplamasının faydalı olacağını aktaran Kabaoğlu, şunları kaydetti:

"Üreticilerin fındık hasadına başlamadan önce fındık hasadını güçleştirmemesi ve yere düşen fındığın kaybolmaması için hasattan 5-10 gün önce fındık bahçelerinde ot temizliği yapılmalıdır. Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda randıman ve kalite kaybı yaşanacağından zamanından önce fındık hasadının yapılmaması önemlidir. Fındığın en iyi hasat edilme şekli silkme suretiyle yerden toplanarak hasat edilmesidir. Bu sebeple elverişli bahçelerde yerden toplanarak hasat edilen fındıklar tam hasat olgunluğunda toplandığından randıman ve kalite iyi olacak, ayrıca bir sonraki yılın mahsulünü oluşturacak tomurcuklar da zarar görmemiş olacaktır."

Fındık toplarken ağaç dallarına zarar verilmemesi gerektiğini kaydeden Kabaoğlu, şöyle devam etti:

"Toplanan fındıklar çuvallarda bekletilmemelidir. Toplanan fındıkların harmanlanmasında fındığın iyice kurutulması, kurutulan fındıkların serin, kuru ve havalanabilir nitelikteki yerlerde depolanması gerekmektedir. Hasat olumundan önce toplanmış, iyi kurutulmamış ve fazla nemli fındıkların muhafazası oldukça güç olduğu bu gibi fındıklarda küflenme, acılaşma ve kızışma olmaktadır."

Kabaoğlu, üreticilerin, fındıkta rekolte ve kalite kaybı yaşamamaları ve sağlıklı üretim için belirlenen hasat tarihlerinden önce fındıklarını hasat etmemelerinin kendi yararlarına olacağını hatırlattı.

Açıklamada, arazi yükekliğine göre verilen hasat tarihleri şöyle:

Sahil Kesim (0 - 250 m arası rakım) : 10 Ağustos

Orta Kesim (250 m - 500 m arası rakım) : 17 Ağustos

Yüksek Kesim (500 metreden yüksek rakım) : 24 Ağustos