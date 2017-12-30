Filistinli Muhammed'den down sendromluların işlettiği kahveye ziyaret

İsrail protestolarının sembol isimlerinden olan down sendromlu Filistinli Muhammed Et Tavil İstanbul'daki ziyaretlerine devam ediyor.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesine karşı protesto gösterilerine katılan Filistin'lilerden birisi olan Tavil, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.

Türkiye'ye getirilen Et Tavil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmişti.

Kudüslü Muhammed kardeşim ile dünyaya mesajımız şudur:



"Kudüs, kırmızı çizgimizdir." pic.twitter.com/M0dg1Skl2S — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 21 Aralık 2017

Muhammed Et Tavil anne ve babası ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki Tekerlekli Sandalye Dağıtım Törenine onur konuğu olarak katıldı.

Muhammed Üsküdar'da down sendromlularla bir araya geldi

Muhammed et-Tavil, daha sonra Üsküdar'da down sendromluların işlettiği kahveyi ziyaret etti.

Üsküdar'daki kahvede konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Filistin'de İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan et-Tavil'in adeta bir sembol isim haline geldiğini söyledi.

Türkmen, et-Tavil'i Üsküdar'da görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Muhammed'e ve ailesine şöyle bir teklifimiz var; 'Sizlerin Üsküdar'da misafir olarak değil artık kalıcı olmanızı arzu ediyoruz.' dedik. Şu anda vatandaşlıkla ilgili bir çalışmaları var." dedi.

Tebessüm Kahvesi'nde down sendromluların çalıştığını anlatan Türkmen, et-Tavil'in burada çalışmasını istediklerini vurguladı.

Türkmen, "Muhammed'le birlikte Üsküdar'ımızda özellikle down sendromlu çocuklara, ailelerine ve buraya gelen misafirlerimize hizmet etmek için çalışma arkadaşı olmayı teklif ettik. İlk etapta teklifimizi kabul ettiler. Şimdi değerlendirip inşallah burada kalıcı bir Üsküdarlı olarak Muhammed'le birlikte çalışacağız." diye konuştu.

"Onlara Üsküdar'da bir ev açacağız"

Türkmen, et-Tavil'in anne ve babasının bazı sağlık problemleri olduğunu ve tedavileriyle ilgileneceklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlara Üsküdar'da bir ev açacağız inşallah, burada Üsküdarlı olacaklar. Babasının da çalışma durumu var. Filistin'de de aile fertlerinden olanlar var. Gelmek isteyenleri buraya alacaklar, burada olanlarla birlikte biz başta Muhammed olmak üzere Üsküdar'da inşallah bundan sonraki hayatlarını sürdürsünler istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhammed ve ailesini kabul ettiğini hatırlatan Türkmen, Erdoğan'ın evinin Üsküdar'da olması dolayısıyla et- Tavil'in Üsküdar'da ailesiyle birlikte kalması ve burada işe girmesinin çok anlamlı olacağını ifade etti.

"Bunlar benim Filistinli kardeşlerim"

Filistin direnişinin sembol isimlerinden down sendromlu Muhammed et-Tavil de Filistin'in El-Halil kentinde halkla beraber yürürken İsrail askerlerinin yanına gelip ayağına ve sırtına vurduklarını aktararak, kendisini 4 saat boyunca karakolda göz altında tuttuklarını söyledi.

Et- Tavil, annesi, babası ve ağabeyiyle Ürdün üzerinden Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Türkiye, hayal ettiğimden daha güzel. Türkiye ve İstanbul'u biliyordum ama şimdi görünce çok daha güzel. Çok mutluyum. İstanbul'u, her tarafı geziyorum. Bizlere yardımcı oluyorlar. Özel yerleri hep gezdik. Tebessüm Kahvesi'ndeki çalışanlarla buluştum. Bunlar benim Filistinli kardeşlerim."

TRT Haber/AA