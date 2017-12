Yaşam » Filistinli Muhammed'den down sendromluların işlettiği kahveye ziyaret Buradasınız : Ana Sayfa

İsrail askerlerinin gözaltına aldığı Down Sendromlu Filistinli Muhammed Et Tavil, Üsküdar'da down sendromluların işlettiği kahveyi ziyaret etti.

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:41