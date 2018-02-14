Filistin'deki İsrail zulmüne dikkat çekmek için 54 gün yürüdü

Filistin’deki zulme dikkat çekmek amacıyla yürüyen Adıyamanlı Nurettin Koç, İstanbul'dan Hatay’a kadar 54 gün süren yürüyüşünü tamamladı.

İstanbul’da bir tekstil atölyesinde çalışan 35 yaşındaki Nurettin Koç, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi kararına tepki göstermek ve özellikle de Filistin’deki zulme dikkat çekmek için, İstanbul’dan Kudüs’e yürüyerek gitme kararı almıştı.

54 gün boyunca yürüyen Koç, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sınırı geçmesine izin verilmeyince yürüme eylemini burada noktalamış oldu.

İsrail’in Filistin'deki zulmüne dikkat çeken tekstil işçisi Nurettin Koç, “Filistin’e destek İsrail’e karşı olduğumuzu bir eylem gerçekleştirdim. Bu eylemi İstanbul’dan Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'na kadar 54 gün boyunca yürüyerek gerçekleştirdim. Sınır kapısında izin alamadığımdan dolayı yürüyüşümü tamamlamak zorunda kaldım. İsrail’in Filistin’de yaptığı zulme hepimiz şahit oluyoruz. Bu zulme karşı ben bireysel olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Bu yürüme eylemini yapabileceğime kanaat getirdim. Rabbime bana bu imkanı ve sağlığı verdiği için hamd ediyorum. Her insanın zulme karşı yapabileceği muhakkak bir şey vardır. Önemli olan o şeyi tespit ederek hayata geçirmektir. Biz zalime karşı mazlumun yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir yürüyüş eylemi gerçekleştirdik. Bu yürüyüş esnasında uğradığım illerde, ilçelerde ve köylerde yaşayan vatandaşlardan güzel tepkiler gördüm. Bu yürüyüşü yaptığım için mutluyum, 54 gün boyunca Kudüs’ü insanların gündemde tuttum. İsrail ancak zulmün başkenti olur. Filistin’de yapılan zulme dikkat çekmek için İstanbul’dan Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'na kadar 54 gün boyunca yürüyerek gittim” dedi.



Kaynak: İHA