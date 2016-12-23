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FETÖ bahanesiyle yaşlı kadının 90 bin lirasını dolandırdılar

Bursa'da kendilerini telefonda polis olarak tanıtıp, banka hesabının FETÖ üyeleri tarafından ele geçirildiğini söyleyen şüpheliler 73 yaşındaki kadının 90 bin lirasını dolandırdı.

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FETÖ bahanesiyle yaşlı kadının 90 bin lirasını dolandırdılar

Kültür Mahallesi'nde yaşayan N.Ö'yü telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından kullanıldığını, hesabından örgüte para aktarıldığını, konuyla ilgili operasyon yaptıklarını, karşılaştırma amacıyla paraları kendisine vermesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine panikleyen N.Ö, banka hesabındaki 90 bin lirayı çekerek, şüphelinin yönlendirmesiyle aynı mahalledeki fırının önüne bıraktı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.Ö. durumu polise bildirdi.

Çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, parayı alan kişinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, İstanbul'dan Bursa'ya turist getiren ve turistlere rehberlik yaptığı öğrenilen Rami Y. (35) ile bu kişiden paraları alan Halil D. (31) ve Serdal Ç'yi (35) İstanbul'da yakaladı.

Öte yandan, dolandırıcının, yaşlı kadının fırının önüne bıraktığı parayı alma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. AA

Etiketler: polis, fetö, dolandırıcılık, bursa
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