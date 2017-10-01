Fantastik güçlere sahip 'milli oyuncak' geliyor

Türkiye'nin milli oyuncak üretimi için Düzce'de kurulacak sanayi bölgesinde parselasyon çalışmaları başlarken, 36 firma bölgede üretim başvurusunda bulundu.

Milli oyuncak üretimi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm bakanlıkları, TRT, TİKA, Düzce Üniversitesi ve oyuncak üreticilerinin katılımıyla Ankara'da bir toplantı yapıldı.

Toplantıda milli oyuncak üretimine ilişkin gelinen son aşama değerlendirildi.

Buna göre, milli oyuncak üretimi için Düzce'deki Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) özel bir gelişme bölgesi oluşturulması amacıyla çalışmalara başlandı. 36 firma bu bölgede üretim başvurusunda bulundu. Söz konusu firmaların üretime geçmelerinin ardından 4 bin 900 kişilik istihdam yaratması planlanıyor.

Bölgeye yönelik parselasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından altyapı inşaatına geçilecek. Bölgede akülü araba gibi oyuncakların yanı sıra peluş, tahta, elektronik oyuncaklarla puzzle gibi karton oyunlarına yönelik üretim yapılacak. Oyuncakların tasarımından testine ve ham madde üretimine kadar pek çok aşaması bu bölgede gerçekleştirilecek.

Düzce dünya markası olacak

Düzce'deki milli oyuncak üretimi için Almanya'nın Nürnberg bölgesindeki oyuncak kümelenmesi örnek alınacak. Dünyada oyuncakta oluşan "Made in Nürnberg" markasının benzeri "Made in Düzce" olarak yaratılacak. Düzce'de üretilen oyuncakların güvenilir, uluslarası kriterlere uygun ve sağlıklı oyuncakların sembolü olmasına çalışılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT ve TİKA gibi kurumlar da milli oyuncağın kültürel boyutu için çalışma yapacak. Oluşturulacak milli oyuncak, TRT Çocuk kanalında gösterilecek çizgi filmlerle desteklenecek.

Fantastik yönleri olacak

Toplantıya katılan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, milli oyuncak için birden fazla karakter yaratılacağını belirterek, bu karakterin de hem fantastik güçlere hem de uluslararası insani niteliklere sahip olacağını söyledi.

Eroğlu, oluşturulacak ekosistemle milli oyuncak karakterinin okul çantaları, defterler ve suluk gibi eşyaların üzerine basılacağına işaret ederek, "Mevcut oyuncak karakterlerinde Amerikan pop kültürüne ait şiddet öğeleri bulunurken yerli oyuncağa milli değerler yansıtılacak. Yardımlaşma, sorumluluk sahibi olma, iyilik, çevreye duyarlılık gibi değerleri taşıyan bir karakter olacak. Kullanacağı dil de kültürel değerleri yansıtacak." dedi.

Milli oyuncak karakterlerinin yaratılması için Düzce Üniversitesi ve özel sektörün yanı sıra tasarım ofisleriyle de ortak çalışmalar yapılacağının altını çizen Eroğlu, farklı firmaların, farklı karakterler yaratabileceğini kaydetti.