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'Evsizlere' belediye sahip çıktı

Zor ve çetin geçen kış günlerinde dışarıda kalan evsizlere, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sıcak bir ortam sağlıyor.

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Evsizlere belediye sahip çıktı

Zorlu ve çetin kış günlerini dışarıda geçirmek zorunda kalan evsizlere kucak açan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, onların hem bedenlerini ısıtıyor hem yüzlerini güldürüyor.

Son dönemde etkili olan dondurucu soğuklar, ülke genelinde yaşam mücadelesi vermeye çalışan evsizlerin hayatlarını zorlaştırıyor.

Zaman zaman sıfırın altında seyreden hava sıcaklıklarıyla mücadele etmek durumunda kalan, bazen parklarda bazen de hastanelerde geceyi geçiren kentteki evsizlere, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sıcak bir ortam sağlıyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde hizmet veren Hacı Şenel Urgan Sosyal Tesisi, kış aylarında evsizler için sıcak bir yuvaya dönüştürüldü.

Sosyal tesise götürülüyorlar

Çetin kış aylarında bazen eksi derecede sokakta hayata tutunmaya çalışan evsiz vatandaşlar, ALO 153'e gelen ihbarlarla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince bulundukları yerden alınıp sosyal tesise götürülüyor.

Burada, ilk olarak kişisel bakımları yapılan vatandaşlara, daha sonra giyecek, yiyecek, barınma ve sağlık hizmeti sunuluyor.

Bir taraftan portatif yataklarda istirahat eden vatandaşlar, diğer yandan görevlilerin ikram ettiği sıcak çaylarını yudumluyor. AA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, evsizler
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