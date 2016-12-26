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Evsizler için gönüllü aşhane hizmeti

Yardım gönüllüsü Mustafa Fazlı Karaman ve arkadaşları, soğuk kış gecelerinde İstanbul'u gezerek "Aşhane" adını verdikleri minibüsle evsizlere her gün sıcak çorba dağıtıyor.

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Evsizler için gönüllü aşhane hizmeti

Çorba dağıtımı yaptıkları minibüsün içini, hijyen sağlamak amacıyla 500 kilogram krom malzemeyle döşediklerini anlatan Karaman, aracın tasarlanmasının bir yıl sürdüğünü kaydetti.

Sokaklarda yaşamak zorunda kalanların sosyal hayattan dışlandığına işaret eden Karaman, şöyle konuştu:

"Evsiz olmak durumunda kalmış, sosyal dışlanmaya maruz kalan ağabeylerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, hedef kitlemizi oluşturuyor. Bu manada Kadıköy'de aldığımız çorbayı Üsküdar Harem Otogarında, Kara Davut Paşa Camisi, Zeytinburnu Kazlıçeşme Parkı, Eyüp Sultan Camisi avlusu, Fatih'te 3-4 otobüs durağından sonra Aksaray metro istasyonunda genellikle bitiriyoruz."

Evsizlerin dertlerini de dinliyorlar

Çorba ikram ettikleri evsizlerin sorunlarını da dinlediklerini dile getiren Karaman, "Amacımız; sosyal sorumluluğumuzu, yardım etme güdümüzü, Türk toplumunun geleneğinden gelen bu özü, biraz daha ortaya çıkarmak. Bu manada aslında istediğimiz şeyi de aldık. Bugün Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 'Aşhane' oluşumu altında sivil, sosyal sorumluluk olarak çeşitli hareketler başladı." dedi.

Etiketler: mustafa fazlı kahraman, kış günleri, evsizler, yiyecek, çorba, kimsesizler
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