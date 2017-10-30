Evlilik bunamayı engelliyor

"Nikahta keramet var" sözü İngiliz bilim insanları tarafından bilimsel olarak tescil edildi.

Araştırma, İngiltere'deki Loughborough Üniversitesi'nce yapıldı.

Yapılan testler 7 yıl sürdü.

Araştırma kapsamında 52-90 yaş aralığında yaklaşık 6 bin 700 kişi ile görüşüldü ve 7 yılın sonunda katılımcıların 220'sine bunama teşhisi kondu. Bunama teşhisi konulan 220 kişinin çoğunluğunun bekar olduğu tespit edildi.

Evliliğin bunamanın önüne geçmede bu denli etkili olmasında, çiftlerin daha düzenli ve sağlıklı yaşam standartlarını korumaları ilk sırada yer alıyor.