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Buradasınız : » » Evini Çanakkale depremzedelerine tahsis edecek

Evini Çanakkale depremzedelerine tahsis edecek

Zonguldak’ta esnaflık yapan Kemal Kılıç, evini Çanakkale’deki depremde yuvasız kalan bir aileye tahsis edecek.

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Evini Çanakkale depremzedelerine tahsis edecek

Zonguldak'ta esnaflık yapan bir vatandaş, konutunu Çanakkale'deki depremde evsiz kalan bir aileye tahsis etme kararı aldı.

Kentte esnaflık yapan Kemal Kılıç (48), Çanakkale’deki depremlerde mağdur durumda olan ailelerin televizyonlarda izlediği görüntülerinden etkilendi. Bunun üzerine yaşadığı 150 metrekare evini depremzede bir aileye tahsis etmeye karar verdi.

Kılıç, yaptığı açıklamada, birçok kez Çanakkale’ye gittiğini ve ilin kendisinde derin izler bıraktığını söyledi.

Çanakkale'de meydana gelen depremleri de basından takip ettiğini ve özellikle yaşlıların yaşadığı koşulları görmesiyle üzüntü yaşadığını ifade eden Kılıç, "Çanakkale’deki depremde evsiz kalan bir aileyi evimde her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak, devletimiz evlerini yapıncaya kadar ağırlamak istiyorum. Tabii gelecek aile ne kadar kalabalık olursa o kadar iyi olur. Böylelikle oradaki bir depremzedeye kucak açmış oluruz. Keşke daha fazla evimiz olsa da daha fazla aileye kapımızı açabilsek. Belki bizim vasıtamızla duyarlı insanlarımız da harekete geçer ve masasına bir fazla tabak koyar." dedi.

Televizyonda izlediği görüntülerde iki yaşlı kadının "Birbirimize sarılarak uyuyoruz" dediğini ve bunun kendisini çok etkilediğini anlatan Kılıç, bir aileye kucak açacak olmanın mutluluğunu yaşadığını da dile getirdi.

Evinde kalacak ailenin misafiri olacağını kaydeden Kılıç, "Evime gelecek aile burada ömrüm yettiği yere kadar, onlar da burada istedikleri kadar kalabilecekler. Burada hiçbir yemekten geri kalmayacaklar. Ben onlara bakmakla yükümlü biri olacağım. Tamamen kurulu evin hiçbir eksiği yok ve şu kış gününde o ailelerden birine sahip çıkabilmek benim en büyük mutluluğum olacak." dedi.

Kılıç, kent merkezindeki evine depremzede bir ailenin yerleşmesi durumunda babaevinde yaşamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. AA

Etiketler: çanakkale, zonguldak, deprem, Kemal Kılıç, ev tahsisi
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