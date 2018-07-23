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Evinde ürettiği 80 çeşit sabunu dünyaya pazarlıyor

Şanlıurfa'da yaşayan Kübra Nur Akdağ, evinin bir odasını laboratuvara çevirerek geleneksel yöntemlerle hazırladığı 80 çeşit sabunu internet üzerinden dünyaya pazarlıyor.

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Şanlıurfa'da yaşayan bir çocuk annesi Kübra Nur Akdağ, kimya öğretmeni olmasına rağmen mesleğini yapmıyor.

Geleneksel yöntemlerle sabun üretiyor

Akdağ, ev işlerinden artan zamanlarında laboratuvara dönüştürdüğü odasında çiçek özleri, defne, zeytin ve melengiç tohumu, çörekotu yağı, kaya tuzu ve kil kullanarak geleneksel yöntemlerle sabun üretiyor.

Organik ve geleneksel sabun yapmaktan mutlu olduğunu belirten Kübra Nur Akdağ, kimyasal madde kullanmadan sabun üretiminin zahmetli olduğunu söyledi.

Sosyal medya üzerinden pazarlıyor

Organik sabun yapımında en önemli maddenin potasyum oranı yüksek meşe külü ve asit derecesi yüksek bitkisel yağ olduğunu anlatan Kübra Nur Akdağ, yaptığı organik sabunları yurt içi ve yurt dışına sosyal medya üzerinden pazarlıyor.

"Siparişleri yetiştirmek için evimin laboratuvarından günlerce çıkmıyorum"

Sabunlara karşı lise yıllarında büyük merak duyduğunu bu yüzenden zaman zaman evinde farklı deneyler yaptığını ifade eden Akdağ, şunları söyledi:

"Sabunlara karşı olan ilgim nedeniyle kimya okumaya karar verdim. Okuldan mezun olmadan öncede sabunla ilgili farklı çalışmalarda bulunmuştum. Bu işte büyük bir maddi finans gerektiği için zaman zaman ailem bu duruma isyan etti. Evlenince eşim bana destek çıktı.

Bir sabun formasyonu için 10 gün deney üzerinde çalıştığım oluyordu. Şimdi yapmış olduğum bu çalışmalar neticesinde 80 çeşit organik sabun elde ettik.

Yeni nesil doğal sabunlarımıza yoğun ilgi ve talep var. Ben öğretmen olarak atandım ancak bu iş beni daha çok cezbettiği için öğretmenliği yapmayarak, kendi evimin bir odasını laboratuvara çevirdim.

Kendi el emeğimle yapmış olduğum bu sabunları internet ortamında yurt içi ve yurt dışına pazarlıyorum. Bazen talep fazla gelince bu siparişleri yetiştirmek için evimin laboratuvarından günlerce çıkmıyorum. Büyük talep gören sabunların tanesini 15 ile 30 lira arasında satıyorum. "

Kaynak: DHA

Etiketler: organik sabun, Kübra Nur Akdağ, kimya
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