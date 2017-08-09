Evi çöplüğe çevirmiş!

Trabzon'da bir evden 4 kamyon çöp çıkartıldı.

Akçaabat Belediyesi ekipleri, vatandaşların ilçeye bağlı Orta Mahalle'de bir evden rahatsız edici kokular yayıldığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan değerlendirme sonucunda evde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirlenen kişi, evin temizlenmesi konusunda ikna edilmeye çalışıldı. Ekiplere bir süre direnen kişi, daha sonra ikna edilerek hastanede tedavi altına alındı.

Ekipler, saatlerce süren çalışma sonrasında evden 4 kamyon kullanılamayacak durumda olan eşya ve çöp çıkarttı.

Aynı evden daha önce de 6 kamyon çöp çıkartıldığı öğrenildi.